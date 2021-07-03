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澎湖疫苗施打量2083人 創單日新高

中央社 / 澎湖縣3日電

澎湖縣政府今天表示，澎湖縣疫苗施打踴躍，2日創單日最高接種，總計2083人施打。因應預約人數大量增加，建物老舊的馬公第三衛生所人員開設社區接種站，利用假日加班施打疫苗。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情控制疫苗施打，澎湖縣政府表示，2日共2083人施打，其中AZ疫苗880劑、莫德納疫苗1203劑，創下疫苗施打以來，單日施打量最高紀錄。

為避免人潮擁擠，馬公第三衛生所在東文社區活動中心設立社區接種站，今天上午為160名民眾施打AZ疫苗，下午有180人施打莫德納疫苗。

衛生所護理長洪美人表示，馬公第三衛生所由於建物老舊且空間不足，為因應預約施打的大量需求，商借空間寬敞、有空調設備的東文社區活動中心做為接種場地，服務預約民眾。

洪美人說，施打前的規劃準備非常重要，衛生所為處理每天不斷湧進的電話、網路預約量，工作人員接電話、通知、數黃卡、釘資料、建檔一刻沒停過，就是要讓民眾順利接種疫苗。

澎湖縣政府指出，今天上午8時不到，第一梯次民眾就在東文社區接種站完成報到，護理長幽默風趣的衛教，舒緩許多人對於打疫苗的不安情緒，衛生所主任陳俊宇仔細說明疫苗接種注意事項，民眾經醫師逐一評估、確認身體狀況後，依序接種疫苗，並留觀15分鐘後再離去。

接種完疫苗民眾表示，東文社區接種站的動線良好、順暢，空間環境舒適，民眾對於衛生所貼心規劃感到滿意。

澎湖縣政府表示，疫情期間，兒少發展中心諮商、課程業務暫緩，馬公第三衛生所借調中心人員協助行政作業，加速疫苗預約處理速度。同時貼心設立LINE@，藉此傳送預約表單，方便民眾預約第2劑。

衛生所 AZ疫苗 澎湖

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