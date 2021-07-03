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虎林街13戶共30人確診、144人隔離 北市明啟動「虎林專案」

環南市場專案高市匡列28人 已檢13人暫無異常

中央社 / 高雄3日電

因應台北市環南市場爆發多人確診，高雄市政府啟動專案匡列市場相關接觸者共28人。高雄市衛生局今天表示，目前共13人到檢，結果無異常，其餘15人陸續採撿中。

高雄市政府下午召開新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）應變會議，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎會後說明，因應台北環南市場爆發群聚，目前匡列禽畜肉品、果菜市場及魚市場等相關接觸者28人，目前檢驗13人無異常、其餘15人暫無異常。

對於高雄目前總體採檢情形，潘炤穎表示，高雄市目前各大防疫專案累計篩檢4061人、多次就醫或具風險地區活動史民眾篩檢2799人、長照等機構人員篩檢6756人，合計1萬3616人篩檢無異常。

針對新北市恩主公醫院引發的仁武區群聚案，潘炤穎表示，經過市府匡列，第一圈17名密切接觸者中11人陽性、第二圈接觸者186人中5人陽性、第三圈1280人中3人陽性，其餘檢查結果無異常。其中，第三圈包括鳳山某大樓專案，目前檢驗356人暫無異常。

因應最早自印度發現的Delta變異株，市府屏東枋山專案合計匡列貨運、農會等共558人，檢驗結果皆無異常。曾有相關地區旅遊、接觸史的1646名社區民眾，經PCR複驗也無發現異常。

另外，新北市確診者案14805曾在6月18日到過美濃農會，匡列超市員工，目前檢驗結果皆為陰性，相關地點也完成消毒。

高雄市 衛生局

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因應環南市場群聚感染 高雄市匡列28人採檢

新北確診個案有高雄足跡 匡列32接觸者

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