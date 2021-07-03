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高雄釜山攜手55周年 暖心點燈照亮長遠情誼

聯合報 / 記者王慧瑛徐白櫻／高雄即時報導
締盟紀念日6月30日在高雄大東文化藝術中心點亮釜山代表色藍色。圖／高雄市政府行國處提供
締盟紀念日6月30日在高雄大東文化藝術中心點亮釜山代表色藍色。圖／高雄市政府行國處提供

疫情讓國際城市間交流趨緩，長期奠定的互信與默契，在疫情考驗下，更顯得珍貴！高雄市政府與韓國釜山廣域市兩地友誼深厚，1966年6月30日締結為姊妹市，今年是雙方締盟滿55周年。為紀念兩市綿長情誼，高雄市、釜山市共同在6月底至7月初辦紀念活動，相互透過城市專題展覽向市民介紹姊妹市特色，選在高雄、釜山地標點燈，彼此輝映，展現好情誼好默契，釜山在廣安大橋秀出「高雄加油」燈字，跨越千里心意讓人感動。

締盟當日願景橋、大東文化藝術中心及高雄市立圖書館總館三處點亮釜山代表色藍色，呼應姊妹市點燈紀念活動，高雄市政府行政暨國際處安排在願景橋點亮「Lights On! Busan」燈字，表達對55周年情誼的慶祝心意。

釜山市同一時間選在釜山廣安大橋、釜山電影殿堂及釜山塔三處，點亮高雄市徽「彩帶高」4個顏色。台灣本土疫情風暴未歇，釜山在廣安大橋點亮「Lights On! Kaohsiung Fighting」字樣，暖心為高雄防疫加油。

釜山市選在市政府展出「高雄照片展」，介紹高雄市政建設、人氣景點等，讓釜山市民透過展覽，更深入認識高雄之美。高雄市行政暨國際處籌辦的「釜山照片展」因疫情延期辦理，改搭配「高雄姊妹市及友好城市主題展」活動，選在四維行政中心1樓中庭展示由釜山市府跨海提供的特色紀念品，如釜山廣安大橋畫布、山茶花飾燈罩、吉祥物玩偶等，現場另有觀光地圖、手冊及文宣品供民眾索取。

釜山市長朴亨埈為兩市締盟55周年錄製問候影片也在四維行政中心中庭播出，朴市長表達對高雄情誼的重視，他提到，釜山市是韓國第二大城市，也是港灣大城，與高雄有許多共同點，在疫情下暫時無法互訪，透過紀念活動依舊能拉近兩市距離。

行國處處長項賓和說，全球疫情嚴峻，國際城市面對面互動受限，市府持續以各種新興方式維繫交流。高雄市與韓國釜山市締盟邁入第55個年頭，是重要里程碑，雙方以點燈打氣方式傳遞心意，期待疫情結束後能有更多交流持續深化友誼。

韓國釜山市長朴亨埈錄製的問候影片在四維行政中心中庭播出。圖／高雄市政府行國處提供
韓國釜山市長朴亨埈錄製的問候影片在四維行政中心中庭播出。圖／高雄市政府行國處提供
締盟紀念日6月30日在高雄市立圖書館總館點亮釜山代表色藍色。圖／高雄市政府行國處提供
締盟紀念日6月30日在高雄市立圖書館總館點亮釜山代表色藍色。圖／高雄市政府行國處提供
締盟紀念日6月30日在釜山塔點亮彩帶高的4個顏色。圖／釜山市府提供
締盟紀念日6月30日在釜山塔點亮彩帶高的4個顏色。圖／釜山市府提供
「高雄姊妹市及友好城市主題展：韓國釜山廣域市」在高雄市四維行政中心展出。圖／高雄市政府行國處提供
「高雄姊妹市及友好城市主題展：韓國釜山廣域市」在高雄市四維行政中心展出。圖／高雄市政府行國處提供
「高雄照片展」在韓國釜山市府展示室展出。圖／釜山市府提供
「高雄照片展」在韓國釜山市府展示室展出。圖／釜山市府提供
韓國釜山市在廣安大橋以跑馬燈方式打上「Lights On！Kaohsiung Fighting」，為高雄加油！圖／高雄市政府行國處提供
韓國釜山市在廣安大橋以跑馬燈方式打上「Lights On！Kaohsiung Fighting」，為高雄加油！圖／高雄市政府行國處提供
締盟紀念日6月30日在釜山電影殿堂點亮彩帶高的4個顏色。圖／釜山市府提供
締盟紀念日6月30日在釜山電影殿堂點亮彩帶高的4個顏色。圖／釜山市府提供
高雄願景橋西側「Lights On! Busan」燈字景色。圖／高雄市政府行國處提供
高雄願景橋西側「Lights On! Busan」燈字景色。圖／高雄市政府行國處提供
為紀念高雄與韓國釜山締盟55周年，在高雄願景橋西側點亮「Lights On！Busan」圖／高雄市政府行國處提供
為紀念高雄與韓國釜山締盟55周年，在高雄願景橋西側點亮「Lights On！Busan」圖／高雄市政府行國處提供

高雄市 疫情

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