高市線上媒合實習平台 1家企業3人求職就辦線上面試

疫情期間不利求職，高雄市青年局為此推出「超彈性」線上實習媒合平台，爭取30家企業提供逾百個帶薪實習職缺，只要1家企業有3名以上求職者報名，就安排線上面試，協助青年子弟快速上工。

高雄市副市長羅達生表示，線上實習媒合平台主要確保疫情期間，各種不利求職的影響降到最低，協助青年順利就業。青年局長張以理說，疫情改變職場文化，企業相關業務都資訊化、流程也線上化，青年局推出這項「彈性制」的線上實習媒合平台，可望突破過去徵才模式的時、空間限制，更避免傳統面試帶來群聚風險。

青年局也邀請人氣網紅「一隻阿圓」上線分享實習經驗，她說自己暑假在電台實習一個月，認識各校傳播系學生一起寫新聞、做片頭、做節目等，是非常有意義的一次暑假。這次青年局這項實習計畫，疫情期間還能提供實習生全職薪水，在高雄就學或設籍高雄的青年朋友，可踴躍送出履歷。

青年局也表示，大港青年實習計畫4月底至今媒合上百位青年至各大企業實習，而本次參與線上面試的企業包括東哥遊艇、華東科技、高信工程、卡訊電子、台郡科技、福興工業等，提供了工程師、美編、網頁設計、行銷企劃等豐富職缺，在找暑期實習機會的青年可把握報名機會，意者可上網搜尋「大港青年實習站」，或點選報名網址https://reurl.cc/Ak6aKK。