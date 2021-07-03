屏東枋山Delta熱區解封後 居民仍不敢出門宛如空城

屏東縣爆發Delta變異株群聚感染，在確診者熱區的枋山鄉楓港、善餘兩村，6月27日起商店停止營業4天並全面篩檢、施打疫苗，在強有力的防疫措施下，疫情無擴大跡象，但「解封」3天來，在地傳統市場攤商和超商仍自主停業，只有少數雜貨商店和農會超市有運作，宛如空城；有村民說，篩檢和注射疫苗後安心許多，但大家還是盡量不出門，要點時間「療傷」。

屏東縣枋山鄉楓港和善餘兩村是人口合計千餘人的共同生活圈，在當地居家檢疫的秘魯返台祖孫確診Delta變異株，形成13人的傳播鏈，成為國內首起Delta變異株社區感染案，成為全國焦點；縣府以加嚴版防疫作為因應並成立前進指揮所，在商店停業、全面篩檢和施打疫苗後，目前觀察疫情無擴大跡象。

7月1日「解封」後開始防疫新生活，但在地傳統市場攤商和超商仍自主停業，只有零星雜貨商店和枋山農會超市有運作，居民採買大宗民生物資要遠赴十多公里外的恆春鎮；楓港社區發展協會執行長黃隆獻說，在地市場攤商、便利超商自主停業、宅配不送來，這幾天的生活確實受影響，篩檢和注射疫苗後，大家的心情篤定許多，也多宅在家，恢復正常，看來還需要點時間。

「沒有外界形容村民都在吃泡麵那樣啦！」楓港村長林榮吉今天說，市場攤商有多人送防疫旅館檢疫隔離不能開，只有少數雜貨商店和農會超市有運作，生活必需品採買無虞，因部分農家有種菜，加上社會愛心人士捐贈大批蔬果箱，這幾天只是少吃點肉，之前被病毒籠罩的陰影雖沒有盡除，但已經好太多了。