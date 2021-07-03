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高雄輕軌施工大順二路架設圍籬 型鋼式圍籬再度上場
高雄市區持續進行輕軌二階工程建設，施工進入大順鼎山商圈的人口稠密區，今天與明天工程推進至大順二路大昌消防分隊至建興路段，施工人員進場架設圍籬辦理老舊箱涵改建工程。今早警方配合施工管制交通，車流順暢，捷運工程局提醒民眾，明天還要施工一天，可盡量改道避開施工路段。
現場施工人員採用型鋼式圍籬施工法，先在工廠製作再於現場吊裝。施工人員說，圍籬總長度936公尺，今天先進行南向車道、明天進行北向車道圍籬架設，圍籬施設之後，原本的快慢兩個車道縮減成一個混合車道，民眾要依現場交管人員指示行進。
捷運工程局指出，施工期間民眾可改走替代道路，東西向替代道路為九如路、覺民路、十全路、建工路、同盟路、建興路，南北向替代道路為民族路、大昌路、正忠路。
捷運工程局表示，大順二路大昌消防分隊至建興路屬於工區D，原訂7月3日至8日架設圍籬辦理老舊箱涵改建工程。副市長林欽榮巡視後指示，為避免衝擊施工路段交通，施工時間縮短為7月3日至4日，5天縮減至2天。此外，大順路段「自由路至河堤路」預計在7月10日至14日、大順路段「日全街至士良街」8月7至10日同樣架設圍籬施工。
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