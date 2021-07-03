高雄輕軌施工大順二路架設圍籬 型鋼式圍籬再度上場

高雄市區持續進行輕軌二階工程建設，施工進入大順鼎山商圈的人口稠密區，今天與明天工程推進至大順二路大昌消防分隊至建興路段，施工人員進場架設圍籬辦理老舊箱涵改建工程。今早警方配合施工管制交通，車流順暢，捷運工程局提醒民眾，明天還要施工一天，可盡量改道避開施工路段。

現場施工人員採用型鋼式圍籬施工法，先在工廠製作再於現場吊裝。施工人員說，圍籬總長度936公尺，今天先進行南向車道、明天進行北向車道圍籬架設，圍籬施設之後，原本的快慢兩個車道縮減成一個混合車道，民眾要依現場交管人員指示行進。

捷運工程局指出，施工期間民眾可改走替代道路，東西向替代道路為九如路、覺民路、十全路、建工路、同盟路、建興路，南北向替代道路為民族路、大昌路、正忠路。