立委募得400件防護衣 枋寮醫院感謝「及時雨」

屏東縣枋山鄉和枋寮鄉爆發Delta變異株群聚，有確診者足跡重疊的枋寮醫院，今天暫停門急診第6天，縣府展開為期3天的全鄉大消毒，為助醫護力抗難纏的新冠病毒，立委莊瑞雄昨將募集到的400件防護衣送至枋醫，枋寮醫院長蘇宜輝感謝說是「及時雨」。他說，除防護衣短缺外，消耗量極大的乳膠手套以及酒精也略吃緊，最重要的N95口罩也缺貨，要訂也訂不到，盼更多善心人士幫忙。

屏東縣Ｄelta變異株群聚，從枋山鄉楓港村秘魯返台祖孫共13人，延伸至30里外的枋寮鄉東海村果農夫妻，疫調發現，住枋山秘魯嬤隔壁也確診的嬸嬸和同住人，和枋寮果農妻曾在6月16日上午都到枋寮醫院門診，因為門診就醫、離院時間相近，且就醫診間僅隔一診間與共用候診區，研判有關聯。

枋寮醫院自上月28日起暫停急門診，住院「只出不進」，篩檢392名醫護和相關工作人員PCR全為陰性，待中央通知復診時間。

莊瑞雄昨天與枋寮鄉長陳亞麟一起將防護衣送到醫院，莊說，枋醫因Delta變異株影響，成全國焦點，不少好友關心第一線對抗病毒的醫護，希望貢獻微薄之力助抗疫，短時間就募集到400件防護衣，由他從屏東市直送枋醫；枋醫1周就要900件防護衣，會繼續募集社會愛心，下一批預計周日送達，還會加碼醫用口罩。

莊瑞雄說，包括支持性訂購被汙名化的枋山芒果、送到楓港的愛心蔬果箱，還有這次捐贈的防護衣，大家的愛心，是台灣最美麗的風景，希望大家都能做好防疫挺過這次疫情。