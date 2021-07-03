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高雄市府疫苗政策朝令夕改？ 基層里長錯愕

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導
高雄長者施打莫德納疫苗人潮滿滿，但對於市府昨晚突聲稱因人潮擁擠群聚，不符通知單時間、地點情況，將拒絕施打，突如其來的變動，讓基層里長感到錯愕。記者邱奕能／翻攝
高雄長者施打莫德納疫苗人潮滿滿，但對於市府昨晚突聲稱因人潮擁擠群聚，不符通知單時間、地點情況，將拒絕施打，突如其來的變動，讓基層里長感到錯愕。記者邱奕能／翻攝

高雄長者施打莫德納疫苗人潮滿滿，但對於市府昨晚突聲稱因人潮擁擠群聚，不符通知單時間、地點情況，將拒絕施打，突如其來的變動，讓基層里長感到不滿，直指是朝令夕改，讓他們措手不及。

高雄市府昨晚8點多時，突發出聲明，指因應近日疫苗施打率相當高，為避免人潮擁擠群聚，並尊重他人權益，提醒市民朋友，今天接種疫苗將嚴格執行，72歲到74歲長輩依通知單間地點施打，不符通知單時間地點者，將不受理施打。

鳳山區里長聯誼會主席、一甲里長蘇志明就說，昨晚才有鳳山里民看到市府張貼的文宣後，傳訊給該里長看，再經由該里長轉傳到里長聯誼會的群組，當時已經晚上9點多，眾人都感到錯愕。

蘇志明表示，從昨晚得到消息開始，眾里長討論到今凌晨1點多。只是市府「前幾天發的文宣說未施打的長輩可以補打，但昨天發的通知卻未知會最貼近里民的里長」，實在措手不及，讓人沒時間反應。

為了應對市府出的難題，蘇說，他除了透過臉書或者將通知緊急傳送到各鄰群組外，今天一早就外出，挨家挨戶通知各戶，向長者們解釋，盡量去做補救。

另外，注意鳳山區民眾施打狀況的蘇志明也說，昨晚在五甲龍成宮，聯誼會總幹事李滋宏聽聞，市府為了分流，有一批莫德納疫苗，要載到高雄展覽館施打；為減少民眾群聚，市府將派公交車來接送長者到展覽館，不就徒增民眾群聚風險，且誰願意再改地點。

莫德納疫苗

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