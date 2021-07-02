莫德納施打率太高 高雄3日暫緩施打不在籍者

高雄市莫德納疫苗施打率高，昨天施打率高達99%，今天施打情形也相當踴躍。高市府今晚緊急宣布，明天起暫緩施打不在籍者，並依分流原則，嚴格執行依通知單上時、地施打。

高雄市政府表示，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，近日莫德納疫苗施打率相當高，為避免人潮擁擠造成群聚，明天起暫緩施打不在籍者。這也是高雄市疫苗施打以來，首度宣布暫緩施打不在籍者。

此外，在籍者明天接種疫苗也將依分流原則嚴格執行，72到74歲長輩依通知單時間、地點施打，不符通知單時、地將不受理施打。衛生局呼籲市民不要跨區施打，也不要在非通知施打日前往。

至於75歲以上長者補打疫苗者，市府也要求必須確實依照里別、時間、接種站配置，4日前於下午4時到5時前往施打；非分流地點、時間者將不予受理。

衛生局表示，昨天莫德納施打率高達99%，還有很多人通知書施打時間可能是明後天，卻提前跑來施打，或是到通知書的不同地點施打。

衛生局說，雖然昨天仍有長者未按照通知書上的時間、地點來施打，但明天將嚴格執行，以避免群聚感染。另外，今天各大接種站施打也很踴躍，施打率也比預期高。

高市府明天共設37個疫苗接種站，開放72歲到74歲，以及75歲以上長者施打莫德納疫苗。但不在籍者恐要等疫苗陸續到位、數量充足後才恢復施打。