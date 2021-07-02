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一張吃飯照讓高雄人好揪心 紛留言「謝謝！辛苦了」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
中午休息時間，一群在高雄展覽館施打站的醫護人員席地吃便當，克難畫面引來不少網友心疼喊加油。圖／高雄市府提供
中午休息時間，一群在高雄展覽館施打站的醫護人員席地吃便當，克難畫面引來不少網友心疼喊加油。圖／高雄市府提供

高雄市府號召千名醫護投入社區接種站，工作十分繁重。市府官方臉書今天下午貼文，並附上一張接種站工作人員席地而坐，直接把便當放在椅子上吃的午餐克難照，貼文引來許多市民狂喊「心酸、捨不得」。

「高雄一百」貼文說，疫苗接種是當前的重點工作，每分每秒都在和病毒賽跑，感謝辛苦的醫護人員在防疫最前線的付出，高雄市政府也呼籲長輩們務必依照區里，分時分流接種或補打莫德納疫苗，保護自己和家人外，到現場也別忘了給辛苦的醫護人員加油和鼓勵。

照片一出，網友紛紛說「辛苦了！謝謝你們！」、「看到這樣吃飯，真令人心酸，千謝萬謝醫護人員，請保重身體」，也有人心疼說，醫護人員很辛苦，為何沒有桌子可以吃飯休息。

針對外界疑惑，市府人員說，照片是今天中午休息時間在高雄展覽館拍攝，現場有桌椅可使用，但工作人員若聚在一起吃飯，恐怕無法保持安全社交距離，所以直接在接種者椅子上吃飯，也有人覺得席地而坐比較自在，純粹透過照片讓外界知道，疫苗施打背後有一群無名英雄的辛勞與付出。

醫護人員 莫德納疫苗

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