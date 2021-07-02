避免彰化大火悲劇重演 金門加強稽查轄內旅館
彰化市的防疫旅館日前發生火警，造成4死的悲劇，金門縣副縣長黃怡凱今天率隊到旅宿業進行公共安全稽查，現場實地測試消防安全設備功能運作情形，包含火警自動警報設備、室內消防栓及滅火器等；黃怡凱說，消防局自即日起，將恢復轄內32家列管旅館業場所之消防安檢工作。
考量疫情警戒降級後可能會有大量人潮抵金旅遊，期旅宿業做好迎接旅客的準備、超前部署，楊鎮浯特別責成消防局須持續嚴密安檢，以確保金門公共場所安全無虞，保障鄉親生命財產安全。
黃怡凱今天下午3點也親自率隊前往旅宿業，進行公共安全稽查，檢查重點在於各項消防安全管理作為，現場實地測試消防安全設備功能運作情形，包含火警自動警報設備（受信總機及探測器）、室內消防栓及滅火器等。
黃怡凱表示，因應國內新冠肺炎疫情嚴峻，為避免因執勤接觸而提昇群聚感染風險，消防局雖自今年5月20日起暫停各類場所消防安檢工作，視疫情發展滾動式檢討調整，仍要求各類場所管理權人落實防火管理制度。但消防局自即日起，先行恢復轄內32家列管旅館業場所之消防安檢工作。
金門縣消防局長王世祿也表示，消防局每半年定期執行旅館業場所消防安全檢查1次以上，也會不定期配合觀光處執行旅宿業聯合小組檢查勤務，針對消防安檢不合格場所，會開立限改單，要求業者儘速完成改善，直到符合法令規定為止，並於場所大門周圍明顯處張貼不合格場所標示，同時公告於消防署及消防局網站。
消防局也提醒業者，萬一發生火災，業者應立即啟動自衛消防編組因應機制，撥打119向消防局指揮中心報案，並疏散引導場所內人員進行避難逃生，在情形允許下，先行利用場所的滅火器及室內消防栓執行初期滅火動作，將人命傷亡及財產損失降至最低。
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