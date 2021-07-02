避免彰化大火悲劇重演 金門加強稽查轄內旅館

彰化市的防疫旅館日前發生火警，造成4死的悲劇，金門縣副縣長黃怡凱今天率隊到旅宿業進行公共安全稽查，現場實地測試消防安全設備功能運作情形，包含火警自動警報設備、室內消防栓及滅火器等；黃怡凱說，消防局自即日起，將恢復轄內32家列管旅館業場所之消防安檢工作。

考量疫情警戒降級後可能會有大量人潮抵金旅遊，期旅宿業做好迎接旅客的準備、超前部署，楊鎮浯特別責成消防局須持續嚴密安檢，以確保金門公共場所安全無虞，保障鄉親生命財產安全。

黃怡凱今天下午3點也親自率隊前往旅宿業，進行公共安全稽查，檢查重點在於各項消防安全管理作為，現場實地測試消防安全設備功能運作情形，包含火警自動警報設備（受信總機及探測器）、室內消防栓及滅火器等。

黃怡凱表示，因應國內新冠肺炎疫情嚴峻，為避免因執勤接觸而提昇群聚感染風險，消防局雖自今年5月20日起暫停各類場所消防安檢工作，視疫情發展滾動式檢討調整，仍要求各類場所管理權人落實防火管理制度。但消防局自即日起，先行恢復轄內32家列管旅館業場所之消防安檢工作。

金門縣消防局長王世祿也表示，消防局每半年定期執行旅館業場所消防安全檢查1次以上，也會不定期配合觀光處執行旅宿業聯合小組檢查勤務，針對消防安檢不合格場所，會開立限改單，要求業者儘速完成改善，直到符合法令規定為止，並於場所大門周圍明顯處張貼不合格場所標示，同時公告於消防署及消防局網站。