防疫期間消防安全不打折 金門縣抽查旅宿業

考量疫情警戒降級後大量人潮可能抵達金門旅遊，加上彰化防疫旅館火警造成4人喪生，金門縣政府今天抽查旅宿業，要求作好消防安全設備保養維護，並責成消防局持續嚴密安檢。

6月30日彰化市喬友大樓防疫旅館發生火警後，金門縣長楊鎮浯立刻指示消防局加強火災搶救訓練，並宣導救災注意安全，隔離檢疫時遇到火災、地震等特殊災害時的逃生行為，不會因隔離檢疫期間外出遭違反傳染病防治法開罰。

金門縣副縣長黃怡凱下午率隊展開旅宿業公共安全稽查，檢查重點在於各項消防安全管理作為，現場實地測試包含火警自動警報設備（受信總機及探測器）、室內消防栓及滅火器等消防安全設備功能運作情形。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情嚴峻，黃怡凱表示，為避免因執勤接觸而提升群聚感染風險，消防局雖自5月20日起暫停各類場所消防安檢工作，但仍視疫情發展滾動式檢討調整，要求各類場所管理權人落實防火管理制度；消防局並從即日起，先行恢復金門縣轄內32家列管旅館業場所的消防安檢工作。

消防局長王世祿表示，消防局每半年定期執行旅館業場所消防安全檢查1次以上，並不定期配合觀光處執行旅宿業聯合小組檢查勤務，針對消防安檢不合格場所，會開單要求限期改善，直到符合法令規定為止。

消防局提醒業者，萬一發生火災，應立即啟動自衛消防編組因應機制，撥打119報案並疏散引導場人員避難逃生。在情況允許下，利用場所滅火器及室內消防栓執行初期滅火，將人命傷亡及財損降到最低。