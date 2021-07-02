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莫德納魅力 讓高雄社區接種站施打人潮不輸大型接種站

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄楠梓社區型接種站今天預定總接種人數為1972人，明天預計接種人數為2066人，較今天多出94人。記者陳弘逸／攝影
高雄楠梓社區型接種站今天預定總接種人數為1972人，明天預計接種人數為2066人，較今天多出94人。記者陳弘逸／攝影

高雄開放長輩接種莫德納疫苗，不少長輩聞莫德納而來，新設的楠梓社區型接種站，昨天下午就有923人完成接種，數量不輸給其他大型接種站，今天上午就有767人完成施打；明天預計全天有2066人前往施打，比今天額外多出94人，面對大批施打人潮，現場人員也嚴陣以待。

高雄昨天開放，72至74歲長輩施打，以及75歲以上長輩補打莫德納疫苗，比起AZ，莫德納更有吸引力，不少接種站，長輩接種情形，明顯變得熱絡。

昨天起，設於高雄科技大學楠梓校區體育館的接種站，今天預定總接種人數為1972人，上午就有767人完成施打。

現場工作人員表示，楠梓社區型接種站共設200個接種座位，以及110個觀察區座位。分為A、B、C三區，採兩個入口，單一出口的方式分流引導，協助大批長輩接種，其中，C區則留給輪椅族，得以有便利的接種空間。

楠梓接種站規模與其他大型接種站相近，每小時可達400人的施打量能，上午3.5個小時，預計可替近1500長輩施打；明天預計接種人數為2066人，較今天多出94人，面對大批施打人潮，現場人員嚴陣以待。

楠梓接種站由在地三家疫苗合約醫療院所協助長輩接種，雖然屬新設接種站，無法與先前長輩AZ情形比較，但明顯昨天下午，就有923人慕名莫德納疫苗而來，比原定接種917人增加6人。

高雄楠梓社區型接種站今天預定總接種人數為1972人，明天預計接種人數為2066人，較今天多出94人。記者陳弘逸／攝影
高雄楠梓社區型接種站今天預定總接種人數為1972人，明天預計接種人數為2066人，較今天多出94人。記者陳弘逸／攝影

莫德納疫苗 體育

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