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屏東爆量搶打莫德納 73歲以上長者改排下梯次

中央社 / 屏東縣2日電

屏東縣今天第2梯次大規模施打新冠肺炎疫苗，以71、72歲長者（原住民61、62歲）為主要施打對象，結果發生搶打爆量現象，縣府緊急決定，73歲以上長者排到下梯次6日施打。

屏東縣新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫苗施打，獲中央撥補2萬1700劑莫德納疫苗，原預訂今天和明天施打，以71、72歲長者（原住民61、62歲）為主要施打對象，今天開打卻發生爆量搶打。

縣府指出，因太多超過施打時間的73歲以上長者出現候位，使得施打站出現混亂情形。縣長潘孟安視察後提應變措施，包括復康巴士暫停預約、中大型施打站視情況評估是否延長至4日、機動採取人潮分流機制等。

不少前一波73歲以上不想打AZ疫苗的長輩，今天到施打站施打，導致多處施打站因爆量大亂，無法保持人與人之間的距離，縣府緊急在上午10時宣布12處中大型施打站延長一天到4日。

但下午，政策又轉彎，縣府表示，將視情況評估是否延長至4日，73歲以上的長者則一律在6日開始的下一梯次施打，縣府將另行公告機制。

縣府表示，有許多地方超出預計施打名冊人數，包含東港站上午場施打率116%、里港國小站施打率158%、佳冬國中速打站施打率107%等。

縣府指出，這一梯次疫苗共有2萬1700劑，71、72歲及原住民61、62歲的長者，約1萬6000人，再加上中央公告的第五類人員約3000多人，一定可以讓原訂的長者都打到，而73歲長者排在下一梯次6日施打，潘孟安正爭取中央撥補疫苗。

AZ疫苗 新冠肺炎 屏東縣

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