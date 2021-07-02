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莫德納疫苗開打 澎湖千人預約施打

中央社 / 澎湖縣2日電

中央配發澎湖莫德納疫苗7140劑今天開打，民眾接種率高，首日有1200人預約，預計在12日前可順利完成疫苗施打。

澎湖縣政府表示，中央此次配發莫德納疫苗，原有6020劑，額外再增加獲得中央同意的第7類專案對象1120劑，共計有7140劑。

澎湖縣政府表示，今天起第1至8類對象預約施打，首日共計有1200人完成接種，其中以馬公第一衛生所接種164人最多，其餘院所或合約診所都在50至60人左右。

縣府指出，此次配發的7140劑莫德納疫苗，開放第1至8類對象預約施打，以今天施打的進度，可望在12日全數完成施打，未來還將透過立委楊曜持續爭取更多的疫苗，以提高澎湖接種涵蓋率。

莫德納疫苗 澎湖 衛生所

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