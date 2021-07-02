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採買不便 莊瑞雄募蔬果箱、防護衣送枋山枋寮

中央社 / 屏東縣2日電

Delta變種病毒入侵屏東枋山鄉和枋寮鄉，因當地採買不便，民進黨立委莊瑞雄募集800個蔬果箱送枋山鄉，還向朋友借來貨車，載送400件防護衣捐給枋寮醫院。

枋山鄉和枋寮鄉受到新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）最早在印度發現的Delta變種病毒入侵，枋寮醫院目前暫停門診和急診清消；枋山楓港和善餘2村全村已施打疫苗，雖已解封，但仍有不少人居家隔離中，許多商家和攤商暫時無法營業，村民採買不便。

莊瑞雄得知這些狀況後，找到幾名愛心民間人士幫忙，募集800個蔬果箱，內含4種新鮮蔬菜2種現採水果，由農會直送楓港，發送給楓港及善餘2村的鄉親。

另外，莊瑞雄也快速募集到400件防護衣，他說，由於疫情影響，貨運只願意送到屏東市的貨運站，他向朋友借來貨車，幫忙將10大箱共400件防護衣載送到枋寮醫院，希望能夠讓醫護們能夠在更安全的環境下安心工作。

枋寮醫院院長蘇宜輝及外科醫師張明松直呼及時雨，蘇宜輝表示，目前枋寮醫院除了防護衣短缺外，每天消耗量極大的乳膠手套以及酒精也因工廠缺貨採購困難，極度缺乏，也希望善心人士能多幫忙。

莊瑞雄表示，能在這麼短的時間內募集到這些物資，台灣人的善良與熱情真的令人感動，一點一滴都是滿滿的愛，更證明了台灣人是團結的，這股正向的力量必定會使台灣渡過這疫情難關。

莊瑞雄 台灣人 屏東

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