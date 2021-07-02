高雄因疫調需住防疫旅館標準房免費 工作求學者也適用

高雄市府整合中央及地方補助，提出「居家隔離，高雄謝謝你」方案。市長陳其邁表示，針對因疫調匡列需居家隔離入住防疫旅館者，高市府幫忙整合中央及地方資源，入住防疫旅館標準房型1500元都有補助，在高雄工作或求學的外縣市民眾，也可適用，並回溯適用至110年5月1日起接受高雄市居隔入全防疫旅館的民眾。

陳其邁表示，高雄市府已和防疫旅館講好，標準房價格1500元，隔離及檢疫期間防疫補償中央補助分兩種，無薪資收入者中央補助1000元；高雄市居家隔離從一開始就是每天補助500元。

陳其邁說，若住在防疫旅館標準房型一天1500元，假如沒薪資者1000加500本來就不用出，自付額為0。假如是有薪水者，中央沒補助，高雄補助500元，市府宣布會每天補足1000元，薪水要養家活口薪水照領，旅館部分不足政府出，所有民眾負擔高雄市府幫民整合，所以就安心入住。中央地方補助以後再說，有專人協助。