快訊

出入環南市場周邊注意！18：30起陸續發送8萬多則警示簡訊

中國電影早就有「躺平」？學者剖析中國青年的苦澀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄因疫調需住防疫旅館標準房免費 工作求學者也適用

聯合報 / 記者徐如宜徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁表示，高市府幫忙整合中央及地方資源，入住防疫旅館標準房型1500元都有補助，在高雄工作或求學的外縣市民眾，也可適用，並回溯適用至110年5月1日起接受高雄市居隔入全防疫旅館的民眾。記者徐如宜／翻攝
高雄市長陳其邁表示，高市府幫忙整合中央及地方資源，入住防疫旅館標準房型1500元都有補助，在高雄工作或求學的外縣市民眾，也可適用，並回溯適用至110年5月1日起接受高雄市居隔入全防疫旅館的民眾。記者徐如宜／翻攝

高雄市府整合中央及地方補助，提出「居家隔離，高雄謝謝你」方案。市長陳其邁表示，針對因疫調匡列需居家隔離入住防疫旅館者，高市府幫忙整合中央及地方資源，入住防疫旅館標準房型1500元都有補助，在高雄工作或求學的外縣市民眾，也可適用，並回溯適用至110年5月1日起接受高雄市居隔入全防疫旅館的民眾。

陳其邁表示，高雄市府已和防疫旅館講好，標準房價格1500元，隔離及檢疫期間防疫補償中央補助分兩種，無薪資收入者中央補助1000元；高雄市居家隔離從一開始就是每天補助500元。

陳其邁說，若住在防疫旅館標準房型一天1500元，假如沒薪資者1000加500本來就不用出，自付額為0。假如是有薪水者，中央沒補助，高雄補助500元，市府宣布會每天補足1000元，薪水要養家活口薪水照領，旅館部分不足政府出，所有民眾負擔高雄市府幫民整合，所以就安心入住。中央地方補助以後再說，有專人協助。

陳其邁表示，但假如有標準房型服務外的額外消費，則由民眾自行付費，包含選擇其他房型的差價。在高雄工作或求學的外縣市民眾，也可適用，並回溯適用至110年5月1日起接受高雄市居隔入全防疫旅館的民眾。

高雄市府整合中央及地方補助，提出「居家隔離，高雄謝謝你」方案。高雄市衛生局提供
高雄市府整合中央及地方補助，提出「居家隔離，高雄謝謝你」方案。高雄市衛生局提供

防疫旅館 高雄市 陳其邁

延伸閱讀

新北確診個案有高雄足跡 匡列32接觸者

防環南市場疫情擴散 高市清查往來貨運攤商造冊

環南市場爆發疫情 高市府：批發市場疫苗施打率七成多

高雄72到74歲接種莫德納疫苗 長者：打到真好

相關新聞

高雄因疫調需住防疫旅館標準房免費 工作求學者也適用

高雄市府整合中央及地方補助，提出「居家隔離，高雄謝謝你」方案。市長陳其邁表示，針對因疫調匡列需居家隔離入住防疫旅館者，高...

金門大型接種站傳網路當機 工作人員急買「乖乖」安座

中央配發的莫德納疫苗，今天在金門各鄉鎮大型接種站與部立金門醫院開打，首日民眾接種踴躍，估計一整天下來可望有破千人接種，但...

貼心服務！高市觀光局派專人進駐防疫旅館關懷住民

高雄市政府要求居家隔離者一律住進防疫旅館，也相對應提供補助優惠，高雄市長陳其邁今天下午在防疫記者會再度說明，入住標準房型...

「金點新秀設計獎」台南科大獲14獎項 表揚得獎師生

「金點新秀設計獎」前天揭曉年度得獎名單，台南應用科大共獲14獎項，下午表揚得獎師生；其中商品設計系作品「康思貝-緊急避難...

屏東多個施打站人數爆表 現場醫護呼莫德納完勝AZ

屏東縣獲中央撥補2萬1700劑莫德納疫苗，今天起展開第二波大規模施打，以71、72歲長者（原住民61、62歲）為主要施打...

屏東莫德納施打湧人潮 縣府致歉下午起滿73歲補打延後

屏東縣今天上午為71、72歲及原住民61、62歲長者施打疫苗，因天氣晴朗，加上長者對莫德納有較高的施打意願，各施打站湧現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。