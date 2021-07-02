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貼心服務！高市觀光局派專人進駐防疫旅館關懷住民

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市政府要求居家隔離者一律住進防疫旅館，也相對應提供補助優惠，高雄市長陳其邁今天下午在防疫記者會再度說明，入住標準房型者，食宿全免。高市府觀光局表示，高雄市政府整合中央及市府局處資源支應，今天派人進駐鳳山專案防疫旅館，隨時關心隔離者入住情形與提供需要服務。

觀光局長周玲妏指出，鳳山社區大樓居民移住防疫旅館，市府採取便民措施，隔離者入住防疫旅館時不用先繳住宿費，後面由觀光局代申請中央及地方補助，防疫旅館「標準房型」每人每日定價1500元，若需要外送餐點或房型升等才額外收費。

周玲妏說，優惠對象不限設籍高雄的市民，只要是在高雄工作或求學者全適用，時間可回溯至今年5月1日。

觀光局表示，今天起派員進駐鳳山專案的防疫旅館，會有專人提供服務，不時以電話關心隔離者情形並提供需要服務，讓隔離者能夠安心入住、無所擔憂。民眾若有防疫旅館問題，可撥打服務專線：07-740-9802或07-310-2618。

高雄市的隔離補助新措施回溯至5月1日，第一波小港隔離民眾也適用。圖／高市衛生局提供
高雄市的隔離補助新措施回溯至5月1日，第一波小港隔離民眾也適用。圖／高市衛生局提供
高市觀光局今起派員進駐鳳山專案的防疫旅館，專人提供服務。圖／高市觀光局提供
高市觀光局今起派員進駐鳳山專案的防疫旅館，專人提供服務。圖／高市觀光局提供

防疫旅館 觀光局 高雄市

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