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貼心服務！高市觀光局派專人進駐防疫旅館關懷住民
高雄市政府要求居家隔離者一律住進防疫旅館，也相對應提供補助優惠，高雄市長陳其邁今天下午在防疫記者會再度說明，入住標準房型者，食宿全免。高市府觀光局表示，高雄市政府整合中央及市府局處資源支應，今天派人進駐鳳山專案防疫旅館，隨時關心隔離者入住情形與提供需要服務。
觀光局長周玲妏指出，鳳山社區大樓居民移住防疫旅館，市府採取便民措施，隔離者入住防疫旅館時不用先繳住宿費，後面由觀光局代申請中央及地方補助，防疫旅館「標準房型」每人每日定價1500元，若需要外送餐點或房型升等才額外收費。
周玲妏說，優惠對象不限設籍高雄的市民，只要是在高雄工作或求學者全適用，時間可回溯至今年5月1日。
觀光局表示，今天起派員進駐鳳山專案的防疫旅館，會有專人提供服務，不時以電話關心隔離者情形並提供需要服務，讓隔離者能夠安心入住、無所擔憂。民眾若有防疫旅館問題，可撥打服務專線：07-740-9802或07-310-2618。
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