金門大型接種站傳網路當機 工作人員急買「乖乖」安座
中央配發的莫德納疫苗，今天在金門各鄉鎮大型接種站與部立金門醫院開打，首日民眾接種踴躍，估計一整天下來可望有破千人接種，但因為人數實在太多，讓連線健保局的系統也「當機」，有的民眾早就打完針，但為了要領取健保卡，足足等了2小時，只能無奈嘆氣。
金門這次獲得的莫德納疫苗僅5040劑，數量相當有限，不少民眾擔心打不到，所以早早就到場等候，不少長輩都說，之前的AZ都不敢打，這次聽說莫德納疫苗，比較有信心，想說來打一下，比較安心。
部立醫院的接種人潮也同樣踴躍，上午8點前就有不少孕婦與符合資格的民眾到場排隊接種，但因為還有醫生問診，所以接種的速度比較慢，不少民眾都等了一個多小時，才順利打到疫苗。
相較於先前AZ疫苗的乏人問津，金門此次莫德納的接種相當踴躍，幾乎各鄉鎮都有數百人，其中人數最多的金城鎮在上午10點半左右還遇到電腦「大當機」，當時是輪到金水里與賢庵里的民眾施打，但因為健保卡的連線系統故障，無法過卡，不少民眾只能呆坐現場苦候，場內座無虛席。
據金城鎮公所表示，研判應該是暑假期間，不少人都在用網路，導致頻寬僅剩5M，無法連線到健保局系統，但經過他們的說明，民眾大多能諒解，至於不願等待的民眾，都委請里長代為領取健保卡，現場秩序良好。
據說因為電腦系統「當機」，金城鎮長李誠智中午還特別到體育館旁的天后宮拜拜，祈禱一切作業順利，工作人員也趕緊買來「乖乖」供在電腦前，連中華電信也到場支援。但這波「機瘟」下午也傳到金湖的小巨蛋體育館。
金門縣長楊鎮浯上午也走訪各鄉鎮接種站，看到長輩們踴躍接種，楊鎮浯也細問身體狀況，並提醒老人家回去要多喝水，楊鎮浯也肯定現場動線規劃完善、秩序良好，也樂見民眾施打意願高，並感謝衛生局及鄉鎮公所、村里長全力投入，讓長輩不但打得快、打得順，也打得安心。
因為不少里長擔心疫苗數量不夠，擔心安排在最後一天施打的里民會無針可打，楊鎮浯也要鄉親們放心，並表示，最快下周就會有第二批2660劑疫苗送到。他也承諾鄉親，縣府會持續向中央爭取足額配給，不管莫德納或AZ都好，以讓更多鄉親能夠早日接種，健康就能多一層保障。
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