快訊

出入環南市場周邊注意！18：30起陸續發送8萬多則警示簡訊

中國電影早就有「躺平」？學者剖析中國青年的苦澀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門大型接種站傳網路當機 工作人員急買「乖乖」安座

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯上午也走訪各鄉鎮接種站，看到長輩們踴躍接種，楊鎮浯也詳問身體狀況，並提醒他們要多喝水。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯上午也走訪各鄉鎮接種站，看到長輩們踴躍接種，楊鎮浯也詳問身體狀況，並提醒他們要多喝水。記者蔡家蓁／攝影

中央配發的莫德納疫苗，今天在金門各鄉鎮大型接種站與部立金門醫院開打，首日民眾接種踴躍，估計一整天下來可望有破千人接種，但因為人數實在太多，讓連線健保局的系統也「當機」，有的民眾早就打完針，但為了要領取健保卡，足足等了2小時，只能無奈嘆氣。

金門這次獲得的莫德納疫苗僅5040劑，數量相當有限，不少民眾擔心打不到，所以早早就到場等候，不少長輩都說，之前的AZ都不敢打，這次聽說莫德納疫苗，比較有信心，想說來打一下，比較安心。

部立醫院的接種人潮也同樣踴躍，上午8點前就有不少孕婦與符合資格的民眾到場排隊接種，但因為還有醫生問診，所以接種的速度比較慢，不少民眾都等了一個多小時，才順利打到疫苗。

相較於先前AZ疫苗的乏人問津，金門此次莫德納的接種相當踴躍，幾乎各鄉鎮都有數百人，其中人數最多的金城鎮在上午10點半左右還遇到電腦「大當機」，當時是輪到金水里與賢庵里的民眾施打，但因為健保卡的連線系統故障，無法過卡，不少民眾只能呆坐現場苦候，場內座無虛席。

據金城鎮公所表示，研判應該是暑假期間，不少人都在用網路，導致頻寬僅剩5M，無法連線到健保局系統，但經過他們的說明，民眾大多能諒解，至於不願等待的民眾，都委請里長代為領取健保卡，現場秩序良好。

據說因為電腦系統「當機」，金城鎮長李誠智中午還特別到體育館旁的天后宮拜拜，祈禱一切作業順利，工作人員也趕緊買來「乖乖」供在電腦前，連中華電信也到場支援。但這波「機瘟」下午也傳到金湖的小巨蛋體育館。

金門縣長楊鎮浯上午也走訪各鄉鎮接種站，看到長輩們踴躍接種，楊鎮浯也細問身體狀況，並提醒老人家回去要多喝水，楊鎮浯也肯定現場動線規劃完善、秩序良好，也樂見民眾施打意願高，並感謝衛生局及鄉鎮公所、村里長全力投入，讓長輩不但打得快、打得順，也打得安心。

因為不少里長擔心疫苗數量不夠，擔心安排在最後一天施打的里民會無針可打，楊鎮浯也要鄉親們放心，並表示，最快下周就會有第二批2660劑疫苗送到。他也承諾鄉親，縣府會持續向中央爭取足額配給，不管莫德納或AZ都好，以讓更多鄉親能夠早日接種，健康就能多一層保障。

金門縣立體育館的大型接種站傳電腦系統頻「當機」，金城鎮長李誠智（後左）與體育館長蔡木川（後右）頻頻關心，工作人員也趕緊買來「乖乖」供在電腦前。記者蔡家蓁／攝影
金門縣立體育館的大型接種站傳電腦系統頻「當機」，金城鎮長李誠智（後左）與體育館長蔡木川（後右）頻頻關心，工作人員也趕緊買來「乖乖」供在電腦前。記者蔡家蓁／攝影
部立金門醫院的接種人潮踴躍，上午8點前就有不少孕婦與符合資格的民眾到場排隊接種。記者蔡家蓁／攝影
部立金門醫院的接種人潮踴躍，上午8點前就有不少孕婦與符合資格的民眾到場排隊接種。記者蔡家蓁／攝影
金門縣立體育館的大型接種站傳電腦系統「當機」，不少民眾打完疫苗，也只能待在現場等待健保卡過卡。記者蔡家蓁／攝影
金門縣立體育館的大型接種站傳電腦系統「當機」，不少民眾打完疫苗，也只能待在現場等待健保卡過卡。記者蔡家蓁／攝影

莫德納疫苗 健保卡 金門

延伸閱讀

金門65歲以上長者莫德納疫苗開打 接種踴躍

莫德納疫苗明開打 楊鎮浯視察4大型接種站整備狀況

國民黨捐防疫物資給金門 呼籲中央趕快部署第二代疫苗

獲中央同意 金門50至64歲民眾28日起可接種疫苗

相關新聞

高雄因疫調需住防疫旅館標準房免費 工作求學者也適用

高雄市府整合中央及地方補助，提出「居家隔離，高雄謝謝你」方案。市長陳其邁表示，針對因疫調匡列需居家隔離入住防疫旅館者，高...

莫德納魅力　讓高雄社區接種站施打人潮不輸大型接種站

高雄開放長輩接種莫德納疫苗，不少長輩聞莫德納而來，新設的楠梓社區型接種站，昨天下午就有923人完成接種，數量不輸給其他大...

金門大型接種站傳網路當機 工作人員急買「乖乖」安座

中央配發的莫德納疫苗，今天在金門各鄉鎮大型接種站與部立金門醫院開打，首日民眾接種踴躍，估計一整天下來可望有破千人接種，但...

貼心服務！高市觀光局派專人進駐防疫旅館關懷住民

高雄市政府要求居家隔離者一律住進防疫旅館，也相對應提供補助優惠，高雄市長陳其邁今天下午在防疫記者會再度說明，入住標準房型...

「金點新秀設計獎」台南科大獲14獎項 表揚得獎師生

「金點新秀設計獎」前天揭曉年度得獎名單，台南應用科大共獲14獎項，下午表揚得獎師生；其中商品設計系作品「康思貝-緊急避難...

屏東多個施打站人數爆表 現場醫護呼莫德納完勝AZ

屏東縣獲中央撥補2萬1700劑莫德納疫苗，今天起展開第二波大規模施打，以71、72歲長者（原住民61、62歲）為主要施打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。