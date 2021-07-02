高雄美濃傳確診足跡 農會超市暫停營業9人趕緊快篩

高雄市政府今天下午公布一例新北市案14805曾有美濃足跡，該個案於6月27日確診，市府已趕緊展開疫調、匡列與採檢。消息一出，也引起當地人擔憂，其中，確診者到訪的美濃區農會超市今天已暫停營業，並全面消毒，匡列9人進行快篩、PCR檢測。

市府衛生局指出，案14805於美濃的足跡，於6月16日至20日期間，返回美濃婆家，27日檢驗確診。

衛生局公布，該案足跡，分別為6月18日上午9點20分至30分，到過美濃區農會超市；當天上午9點半到9點40分，以及6月19日中午12點5分到15分，都曾到過美濃區7-ELEVEN月光山門市。

面對確診者到訪，美濃區農會總幹事鍾清輝說，農會超市今天已暫停營業，上下午店內全面性消毒，共有9人進行快篩、PCR檢測，後續重新開業，仍待檢驗報告與後續衛生局指示。 高雄市衛生局公布新北市全國案14805在美濃的足跡。圖／高雄市衛生局提供

商品推薦