金門善心店家聯合捐贈物資 為消防人員打氣

疫情影響，為了讓前線消防人員執行防疫勤務，能有足量防疫物資安心執勤，金門善心店家今天到消防局金城消防分隊，捐贈口罩支撐架、舒緩貼布和牛排套餐，為消防人員打氣。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情仍未緩解，金門在地金一體育運動用品、王大夫一條根和孫東寶台式牛排金門民族店代表，捐贈物資給消防人員，由金門縣消防局第一大隊大隊長陳國瑋代為接受，並致贈感謝狀。

金一體育運動用品公司負責人任奕勳表示，金城消防分隊的隊員平時的勤務量相比其他鄉鎮更為繁重，這次因疫情緣故，消防人員炎炎夏日出勤必須穿搭悶熱的防護裝備，相當辛苦，特別捐贈口罩支撐架，讓消防人員執勤時不這麼酷熱難耐；尤其口罩支撐架可重複使用，能解決長時間配戴口罩的不適感，眼鏡也不易起霧，希望能為防疫盡一點心力。

孫東寶台式牛排金門民族店負責人李鍾靈則表示，消防人員在防疫工作上付出相當大心力，針對地區有業者發起防疫便當認捐活動，孫東寶牛排金門民族店特別響應活動表達對消防人員的感謝之意，讓金城消防分隊的隊員在享用美味餐食後，有充足的體力繼續守護金門家園。

王大夫一條根長年關懷在地，這次也不落人後，期望藉由自家貼布能替消防人員緩解筋骨疲勞，並為金門地區一線防疫人員加油打氣。

業者都希望疫情能趕快過去，恢復以往金門觀光的榮景。金城分隊感謝業者的鼓勵與支持，讓第一線的防疫人員備感溫馨。