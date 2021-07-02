高市防疫挺弱勢 銀髮、單親與身障租金減收補貼

因應疫情衝擊，高市府提出多項租金優惠補貼。其中，社會局權管前金銀髮家園、單親家園住戶減收租金30%，自7月至9月計3個月；另領取身障房屋租金補貼民眾則加碼補貼租金30%。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴竣，這項租金減收、租金加碼補貼等紓困政策，高雄市政府社會局將直接扣減租金或撥款至原補貼帳戶，民眾無須提出申請。

鑒於部分房東擔心收不到租金或發生意外，不願租屋給長輩，社會局承租前金大同社會住宅設置前金銀髮家園，優先提供無自有住宅弱勢長輩租住，共16戶，每戶2人租金每月新台幣7500元。社宅1樓設置社區照顧關懷據點，讓居住長輩白天能參與社區活動，豐富生活減緩退化。

另外，考量單親家庭獨力負擔家計，租屋不易且經濟壓力沉重，為減輕壓力及解決短期居住需求，社會局在左營區、小港區及鳳山區的國宅，設置4處單親家園，提供獨自監護扶養18歲以下子女，且無自有住宅的弱勢單親家長申請入住，每戶每月租金3500元至4500元。

這次疫情很多店家、公司都減班或放無薪假，為減緩家戶經濟負擔，社會局自7月至9月前金銀髮家園及單親家園每戶租金減收3成，銀髮家園每戶僅收5250元，單親家園每戶僅收2450元至3150元。弱勢住戶對於社會局主動減收租金足感心，感謝站在第一線看見他們的需求。

此外，社會局每年12月底受理身心障礙者租金補貼申請，依實際承租坪數、家庭人口數，按月每坪補貼200元，並以租金總額50%為上限。今年6月符合補貼資格者267名，每月補貼1000元至3400元不等，將依原補貼金額再加碼補貼30%，採一次性發放。