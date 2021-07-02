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「金點新秀設計獎」台南科大獲14獎項 表揚得獎師生

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
「金點新秀設計獎」台南科大獲14獎項，校方表揚得獎師生。記者周宗禎／翻攝
「金點新秀設計獎」台南科大獲14獎項，校方表揚得獎師生。記者周宗禎／翻攝

「金點新秀設計獎」前天揭曉年度得獎名單，台南應用科大共獲14獎項，下午表揚得獎師生；其中商品設計系作品「康思貝-緊急避難所私人空間之研究規劃」，獲「金點新秀年度最佳設計獎」，由林成發老師指導學生林秀燕、李庭緯、林采蓉設計；針對大型緊急避難需求，以鎳鈦彈性框體為主，導入避難空間置隱私隔間簡易結構，災民能自行快速組裝、減輕安置過程中的人力負擔，提供受災戶高質量的休憩空間。

林成發指出，作品多面向考量有效率提供公共服務，兼顧使用者隱私，從設計到材質都考慮循環利用可能性，深具應用潛力；這作品也獲得「金點新秀贊助特別獎」優設銀獎。

另一「金點新秀設計獎」作品「農用防傾倒推車」，也是林成發指導學生吳胤全、周志軒、蔡昱丞、廖培雯設計。針對果農在果園使用推車時，常因地面顛簸，採收果物因翻覆損壞；設計利用搖擺裝置，讓推車在行經不平的地面時能達到緩衝平衡效果，使採收更安穩順利。這件作品也獲「金點新秀贊助特別獎」- Sei La Nova 浩漢明日之星。

校長黃宗成表示，台南應大設計學院學生整體實力表現亮眼，該校長期以文化創意為教學主軸，又是技職體系唯一擁有藝術學院的科技大學，人文藝術氣息得天獨厚，已成為南台灣培養設計人才重鎮。

今年主辦單位收到66校144系、5952件作品報名，812件進入決審，最後選出113件作品，競爭激烈。9大參賽類別各選出5件獲得「金點新秀設計獎」，並另選出1件「金點新秀年度最佳設計獎」，為評審團最高評價作品。校方強調，設計學院在黃宗成帶領下，近年入圍件數都居全國之冠，

「金點新秀設計獎」台南科大獲14獎項，校方表揚得獎師生。記者周宗禎／翻攝
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