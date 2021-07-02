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疫情衝擊更生人 澎湖更生保護會伸援手

中央社 / 澎湖縣2日電

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情3級警戒，衝擊各行各業，對創業的更生人及受扶助的家庭更是雪上加霜，澎湖更生保護會今天致贈更生人等紓困慰問金，共度難關。

澎湖更生保護會今天在地檢署檢察長張春暉與主委呂榮進等人，分別前往創業更生人與澎湖家扶中心及馬公惠民啟智中心，分別致贈紓困慰問金與勤學補助金，給更生人和其受扶助的子女，即時紓緩疫情當前的困境。

張春暉表示，疫情3級警戒延長，更生人失業或創業營運暫營業，衝擊生計，連在受扶助的子女也受波及，無法正常的學習，結合了社會各界的資源，期能即時協助更生人，一起渡過難關。

澎湖更生保護會對更生人紓困措施，包括致贈更生人每戶店家紓困慰問金外，並採購每戶5萬元的更生人商品，更生人子女每人2000元勤學補助金和補助就學平板電腦等，一起抗疫即時安定其生活與就學。

更生人 澎湖 疫情

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