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拍到水獺影像5萬元入袋 金門友善生態給付上路

中央社 / 金門縣2日電

歐亞水獺獲中央指定為瀕危物生態服務給付執行重點，金門縣政府今天表示，民眾發現傷病水獺通報救援可獲獎勵金5000元、社區巡守隊拍攝到水獺影像，則核發5萬元。

金門縣政府表示，行政院農業委員會今年起推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，指定金門縣瀕危物種保育類野生動物歐亞水獺為執行重點，透過生態服務給付方式，鼓勵民眾關心生活周遭環境，採取友善環境作為。

縣府表示，生態給付方案規劃三大項目，包括以社區為對象的「巡護監測給付」、魚塭等經濟生產區域入侵的「自主通報給付」、以及通報水獺受傷或死亡的「水獺救傷獎勵金」。其中，社區巡護即日起開放申請。

建設處說明，不論有無水獺出沒，社區發展協會或在地民間團體都可成立巡守隊，到社區周遭風水池、溝渠等水獺可能出沒區域進行巡守，如有發現棄置網具垃圾、水域汙染等讓水獺環境品質降低情形，通報相關單位或協助處理，每月核發獎勵金新台幣5000元（依執行比例核發）。

若在巡守範圍內，同意並配合縣府或委託團隊架設自動相機，如拍攝到水獺影像，將再發給社區5萬元，每年以2次為限，每次影像拍攝時間至少相隔3個月。

建設處說，如果民眾發現疑似水獺危害魚塭或養殖區域，在不危害水獺生存下立即通報縣府，經縣府勘查確有水獺活動及受危害事證者，先發給3000元獎勵金，每場域每次以領取1次為限。場域在評估後，民眾願配合架設相機監測且改採友善設施者，在3個月內以自動相機拍攝到水獺出現，再發給1萬元獎勵金，每年以領取1次為限。

此外，建設處表示，為提倡民眾對保育類野生動物關注，如民眾發現傷病水獺並通報縣府救援，且經查核確實非蓄意傷害及捕捉行為，每案核發5000元獎勵金；若發現死亡水獺通報縣府，每案核予優先通報者2000元通報獎勵金。

巡守 金門 保育類野生動物

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