大雨後又曝曬葉菜傷 梓官菜價每公斤漲逾30元

高雄市日前大雨後天氣放晴，葉菜類不堪淋雨後又曝曬，梓官區農會今天表示，小白菜、青江菜等較脆弱的葉菜都已爛光，只剩部分空心菜可採收，平均每公斤菜價上漲逾30元。

梓官區農會總幹事林逸昌表示，日前連日大雨，但隨後又出大太陽，小白菜、青江菜、芥藍菜等葉菜類，不堪泡水後又遭陽光曝曬，上週就幾乎全爛光，「現在都沒菜了」。

林逸昌說，目前只剩下部分耐水性較好的空心菜可採收，農民近日除了採收還能採收葉菜，也加緊腳步整地、翻種新作物。由於小白菜等葉菜類屬短期作物，預計再過3、4周就會有新的菜量可上市。

梓官區農會供銷部主任劉振華說，近期菜量較少，價格因此上揚，小白菜、青江菜、芥藍菜等葉菜平均價格每公斤上漲逾新台幣30元。

此外，美濃等地區也有瓜果類受到損傷，依高雄市政府農業局統計，截至昨下午，6月下旬豪雨災害，高雄市整體累計農損金額397萬7000元，被害面積共233公頃。

農業局表示，前三項受災農作物，包括木瓜損失金額169萬6000元，損害面積12公頃；西瓜損失金額109萬8000元，損害面積135公頃；香瓜損失金額93萬2000元，受損面積75公頃。災害仍持續根據公所查報統整中。

農業局指出，木瓜未達啟動農損補助門檻標準；局部地區西瓜、香瓜有達現金救助門檻，目前還在勘災作業中，待確認後會公布受理農民申請。