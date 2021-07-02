整備後疫情觀光 金門軍事營區標租第2次公告

金門縣政府今天表示，為後疫情重振觀光預做準備，同時為了活化戰地史蹟，提升各軍事設施景點使用效益，擇定「獅山砲陣地旅服中心」辦理第2次公告標租案。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情依然影響，金門縣政府表示，雖然疫情期間，各個景點關閉，在縣府投入各項防疫工作之餘，仍有必要為疫情之後的觀光產業，預做準備。

觀光處長丁健剛表示，獅山砲陣地旅服中心，面積約90.15平方公尺，租期以2年為原則，將視營運狀況及考評經營成效，給予2次續約、每次2年的機會，總計可以經營6年。

觀光處表示，這次進行第2次標租，考量疫情可能造成業者營業不確定性，後續若園區景點封閉，可減免收取租金及經營權利金，盼吸引業者踴躍投標。

縣府表示，此案投標時間至30日下午5時截止，觀光處訂21日及22日上午進行現場看標。考量疫情期間仍需遵守防疫相關規定，看標採報名制，並應配合戴口罩及落實實名制等防疫措施。

詳細公告事項及標租文件，可到金門縣政府全球資訊網（網址https://www.kinmen.gov.tw/）下載，或在投標截止前，在上班時間到縣政府觀光處3樓領取投標文件。如有疑問請致電縣政府洽詢，電話：082-318823分機62762李先生。