快訊

直播／中選會拍板 四公投案將延至12月18日舉行

基隆產婦急產入院順利生產後確診 陪產先生也染疫

整備後疫情觀光 金門軍事營區標租第2次公告

中央社 / 金門縣2日電

金門縣政府今天表示，為後疫情重振觀光預做準備，同時為了活化戰地史蹟，提升各軍事設施景點使用效益，擇定「獅山砲陣地旅服中心」辦理第2次公告標租案。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情依然影響，金門縣政府表示，雖然疫情期間，各個景點關閉，在縣府投入各項防疫工作之餘，仍有必要為疫情之後的觀光產業，預做準備。

觀光處長丁健剛表示，獅山砲陣地旅服中心，面積約90.15平方公尺，租期以2年為原則，將視營運狀況及考評經營成效，給予2次續約、每次2年的機會，總計可以經營6年。

觀光處表示，這次進行第2次標租，考量疫情可能造成業者營業不確定性，後續若園區景點封閉，可減免收取租金及經營權利金，盼吸引業者踴躍投標。

縣府表示，此案投標時間至30日下午5時截止，觀光處訂21日及22日上午進行現場看標。考量疫情期間仍需遵守防疫相關規定，看標採報名制，並應配合戴口罩及落實實名制等防疫措施。

詳細公告事項及標租文件，可到金門縣政府全球資訊網（網址https://www.kinmen.gov.tw/）下載，或在投標截止前，在上班時間到縣政府觀光處3樓領取投標文件。如有疑問請致電縣政府洽詢，電話：082-318823分機62762李先生。

疫情 金門 新冠肺炎

延伸閱讀

金門推友善水獺生態服務給付 社區最高獎5萬

金門也吃的到！圓頭與千葉火鍋合作 引進多種熱賣商品

吃麵拍美照！ 「美圖X三大話題拌麵」聯名合作 宅在家防疫防無聊

金門65歲以上長者莫德納疫苗開打 接種踴躍

相關新聞

「金點新秀設計獎」台南科大獲14獎項 表揚得獎師生

「金點新秀設計獎」前天揭曉年度得獎名單，台南應用科大共獲14獎項，下午表揚得獎師生；其中商品設計系作品「康思貝-緊急避難...

屏東多個施打站人數爆表 現場醫護呼莫德納完勝AZ

屏東縣獲中央撥補2萬1700劑莫德納疫苗，今天起展開第二波大規模施打，以71、72歲長者（原住民61、62歲）為主要施打...

屏東莫德納施打湧人潮 縣府致歉下午起滿73歲補打延後

屏東縣今天上午為71、72歲及原住民61、62歲長者施打疫苗，因天氣晴朗，加上長者對莫德納有較高的施打意願，各施打站湧現...

疫情攪局 「微縮人生特展」高雄場延至寒假登場

5月間爆發本土疫情，重創藝文產業，原定暑假期間登場的展演活動紛紛取消或順延，為顧及觀眾及工作人員健康安全，聯合數位文創主...

搶打莫德納明天的今天也來打 民眾怨排2小時還沒輪到

屏東縣獲中央撥補2萬1700劑莫德納疫苗，今天開打，上午一早，屏東縣立體育館的疫苗速打站大排長龍，綿延超過1公里，不少長...

金門也吃的到！圓頭與千葉火鍋合作 引進多種熱賣商品

在金門也吃的到千葉火鍋！全國進入3級警戒，餐廳都禁止內用，不少火鍋業的營運都受到衝擊，在台灣相當知名的千葉火鍋也損失慘重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。