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搶打莫德納 屏東中大型速打站緊急延長一天

中央社 / 屏東縣2日電

屏東第2波大量疫苗施打今天開打，民眾搶打莫德納疫苗，各中、大型速打站爆量，不少打不到的民眾抱怨，縣府上午緊急宣布中、大型速打站施打時間延長一天。

屏東縣政府這一梯次分配到2萬1700劑新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）莫德納疫苗，主要施打對象是71歲、72歲及原住民61歲、62歲的長者，依村里別分流分批施打，由村里長及村里幹事通知。

沒想到32處施打站都人潮滿滿，尤其12個中、大型速打站一早就大排長龍，屏東市在體育館的大型速打站更是爆量，無法保持社交距離，縣府雖盡量讓人群隔開，但有不少人擠在一起。

原本依照里別分流，但上一波不想打AZ疫苗的長者，不少人選擇要打莫德納，讓分流完全失序，縣府於是發號碼牌，屏東市大型速打站現場號碼牌上午發到1000號。

屏東市速打站爆量的現場讓長者和家屬爆氣，拿不到號碼牌，被建議4日再到的民眾紛找現場工作人員理論、抱怨。古姓家屬表示，通知書上沒寫要到現場拿號碼牌，排在後面的的人根本就不知道號碼牌已發完，天氣又熱，讓長者很受罪。

社會處長劉美淑表示，由於上一波沒打AZ疫苗的的長者搶在這一波施打，所以才會一下子亂了秩序，縣府已緊急再做分流，並且再延長到4日施打，民眾一定打得到，不要擔心。

現場衛生局工作人員表示，屏東市這一波有6000多人列冊施打，原預訂會有7成的人來，沒想到全來了。

縣政府表示，昨天坊間傳回可能施打人數會更高於第一波，因此，在主要速打站都緊急調置帳蓬、椅子等必要設備，以因應長者在開打之際的人潮，沒想到各施打及速打站湧入人潮超乎預期，於是決定啟動預擬的模式。

縣府上午緊急宣布，12個中、大型施打站延長施打一天，從原來的7月2、3日延長到4日，共3天，以疏散人潮，在衛生所的小型施打站則依原計劃施打2天，並爭取疫苗提前撥補到位，讓這一梯次順利施打。

延長一天的速打站有屏東市、長治鄉、萬丹鄉、內埔鄉、潮州鎮、東港鎮、新園鄉、里港鄉、佳冬鄉、枋寮鄉、車城鄉和瑪家鄉。

屏東縣政府 AZ疫苗 衛生所

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