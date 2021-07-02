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屏東莫德納施打湧人潮 縣府致歉下午起滿73歲補打延後

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣今天上午為71、72歲及原住民61、62歲長者施打疫苗，不少之前緩打的72歲以上長者一早也來，因人數超出預期，縣府中午宣布73歲以上待7月6日第二梯次再施打，會另行公告施打機制。圖／屏東縣政府提供
屏東縣今天上午為71、72歲及原住民61、62歲長者施打疫苗，不少之前緩打的72歲以上長者一早也來，因人數超出預期，縣府中午宣布73歲以上待7月6日第二梯次再施打，會另行公告施打機制。圖／屏東縣政府提供

屏東縣今天上午為71、72歲及原住民61、62歲長者施打疫苗，因天氣晴朗，加上長者對莫德納有較高的施打意願，各施打站湧現人潮，因不少之前緩打的72歲以上長者一早就到場「候位」，部分施打站排長龍造成民怨；因人數超過預期太多，縣府滾動檢討後，中午決定回到原訂的施打順序，下午起僅服務原訂年齡層長者，73歲以上長者待7月6日第二梯次再施打，會另行公告施打機制。

縣府表示，第二波大量疫苗施打的首日，由於天氣晴朗，加上太多長者對莫德納有比較高的施打意願，因此，一早在各施打站就出現人潮，縣府本來比照上波的施打方式，仍依村里別，分流分批施打，未料，因為太多超過施打時間的73歲以上長者出現候位，使得現場出現混亂情形，屏東市速打站的醫護人員也決定中午不休息，消化人潮。

有部分長者因此等候較長時間，也無法像上一波般井然有序，縣府除表達歉意外，緊急開會滾動修正施打策略，決定自今天下午起，所有的施打站只為原訂的71、72歲及原住民61、62歲的長者施打疫苗，已經超過施打時間的73歲以上長者，一律改到7月6日下一波疫苗到達後再施打，縣府將會另行公告施打的機制。

縣府說，這一梯次疫苗共有2萬1700劑，71、72歲及原住民61、62歲的長者，约1萬6000人，再加上中央公告的第五類人員約3000多人，一定可以讓原訂的長者都打到，屆時會依據各中、大型速打站的人數及疫苗施打情形，隨時公告是否延長第三天，即7月4日繼續施打。

屏東縣今天上午為71、72歲及原住民61、62歲長者施打疫苗，不少之前緩打的72歲以上長者一早也來，因人數超出預期，縣府中午宣布73歲以上待7月6日第二梯次再施打，會另行公告施打機制。圖／屏東縣政府提供
屏東縣今天上午為71、72歲及原住民61、62歲長者施打疫苗，不少之前緩打的72歲以上長者一早也來，因人數超出預期，縣府中午宣布73歲以上待7月6日第二梯次再施打，會另行公告施打機制。圖／屏東縣政府提供

疫苗 原住民 屏東縣

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