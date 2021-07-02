柴山龍巖冽泉今年首度湧泉 觀光局憂人潮

高雄柴山龍巖冽泉每逢梅雨季節後，地下水位上升就會湧泉，是市民喜愛的「季節限定」景點。龍巖冽泉今年首度湧泉，觀光局憂引人潮，將重點巡邏。

位於柴山登山口旁的龍巖冽泉，是清末打狗八景之一，早年曾冷泉奔湧，後來因過度開發導致枯竭，平時乾涸無水，只有梅雨季節來臨，大雨過後才會湧現。

高雄6月幾波梅雨，終於讓龍巖冽泉再度現身。水利局表示，梅雨過後，這區域地下水位上升，水量達一定程度就會湧泉，近日龍巖冽泉已出現今年首度湧泉。

過去龍巖冽泉一湧泉，就會吸引許多人前往戲水，儼然大型游泳池，場面熱鬧。近日許多市民也開始在網路奔相走告，歡呼「久違甘露」，甚至還有人喊「可以玩水了」、「大型戲水池開張！」引發市府擔憂群聚。

今年龍巖冽泉湧泉正值新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）全國3級警戒期間，觀光局繃緊神經，就怕引來人潮。據觀察，近日尚未出現群聚人潮，但已出現民眾製造的垃圾。

觀光局表示，這週末是湧泉後的首個假日，加上天氣放晴，可能吸引民眾聚集，已將龍巖冽泉列入重點巡邏區，並啟動單一入口人流管制及加強清消、宣導。

高雄市議員簡煥宗說，近日天氣已放晴，他也很擔心引來群聚，希望大家在3級警戒期間，「讓柴山休息」，減少來爬山、賞景、運動，反正柴山不會不見，湧泉只要大雨過後都會出現。