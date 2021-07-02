疫情攪局 「微縮人生特展」高雄場延至寒假登場

5月間爆發本土疫情，重創藝文產業，原定暑假期間登場的展演活動紛紛取消或順延，為顧及觀眾及工作人員健康安全，聯合數位文創主辦的「山田卓司×鄭鴻展 微縮人生特展」高雄場宣布延期，展覽時間預計調整到明年1月13日至4月10日，已購票民眾仍可持原有票券在新展覽期間到場參觀。

微縮人生特展高雄場地點在國立科學工藝博物館第四特展廳，聯合數位文創表示，基於防疫必須延期，粉絲們別失望，明年寒假開展依舊有看頭，呈現台日兩位微縮大師山田卓司、鄭鴻展60餘件作品，會讓模型控、微型迷們大呼過癮。

鄭鴻展說，原先預計6月初就到高雄，獻上最新作品「流光似水」，也很期待與南部民眾見面，因疫情狀況急轉直下，相關展覽準備工作順延，希望在疫情解封後，與粉絲們一窺迷你微縮世界，細細品味微型作品巧妙學問。

特展主題分為宅男的房間、真實與再現、共通的記憶、昭和風情畫、模型奇想集等五大區，集結山田卓司與鄭鴻展60餘件作品，兩位大師以鬼斧神工微縮技法，將大家對古早時期、人情味的記憶濃縮，把感動收在作品當中，也傳達滿滿生命力。

展區另外打造充滿昭和風的場景、舊倉庫及街道，因疫情暫時難安排出國，參觀民眾可盡情穿梭在台灣民間、日本經典場景中，更有放大版作品，能走進作品中，拍照留下美好回憶。