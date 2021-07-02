住宅租金補貼取消臨櫃 高市主動詢問1.5萬舊戶

110年度住宅租金補貼將於8月2日受理申請，但因防疫全國取消臨櫃申請，高雄市都發局今天表示，將主動詢問去年申請合格的1萬5000多舊戶續申請意願，即可進行審核。

都發局表示，110年度住宅租金補貼在8月2日起至8月31日第1次受理申請，但因配合新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情防疫，全國取消臨櫃申請，僅開放線上申請及郵寄申請。

高市府擔心民眾無法適應非臨櫃申請方式，都發局7月起陸續以公文、簡訊及電話通知等方式，主動聯繫去年申請合格的1萬5000多舊戶，徵詢續申請意願。

都發局指出，舊戶多數資料都調得到，除非房屋租約到期或中斷，需在3個月內向都發局補寄新租約，否則可不用再提出申請，只要透過網路、電話、傳真、郵寄、電子郵件等方式表達同意續申請，即可轉檔成為申請資料進行審核。

都發局住宅發展處長翁浩建說，已陸續發送手機簡訊通知，同時也以郵件寄出通知函，並附上郵資已付的回函，申請人若有意續申請今年租金補貼，可於7月20日前回覆。不過新申請者，仍需自行採線上或郵寄等方式申請。

翁浩建也提醒需要補新租約的舊戶，可用24小時傳真、e-mail信箱或郵寄等方式將新租約補寄來，若逾期沒補新租約將被取消資格。