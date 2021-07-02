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金門也吃的到！圓頭與千葉火鍋合作 引進多種熱賣商品

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
圓頭農牧也推出防疫廚房，有銷魂肉燥、漢堡肉、超大份量義大利麵、紅酒燉牛肉...等，大受主婦的喜愛。記者蔡家蓁／攝影
圓頭農牧也推出防疫廚房，有銷魂肉燥、漢堡肉、超大份量義大利麵、紅酒燉牛肉...等，大受主婦的喜愛。記者蔡家蓁／攝影

金門也吃的到千葉火鍋！全國進入3級警戒，餐廳都禁止內用，不少火鍋業的營運都受到衝擊，在台灣相當知名的千葉火鍋也損失慘重，於是將店內知名的湯底、原肉、海鮮全改成銷售商品，金門圓頭農牧食品與千葉火鍋超市合作，開啟金門快閃店，將千葉火鍋多達50種以上商品直送金門，讓鄉親們防疫期間不便到本島，在家就能吃到千葉火鍋，且價格跟台灣一樣。

位於圓頭肉乾金門家樂福店前店的火鍋快閃超市，販售的品項與價格都和本島同步，由圓頭農牧吸收離島運費，除了實體販售，每週還有線上預購，昨天的首發團，一上線，超值的白蝦就已訂購達破百盒。

圓頭農牧企劃經理薛柔辰表示，千葉火鍋因這波疫情，受到衝擊，光單月損失3000-4000萬，集團改變營運策略，將原本餐廳規劃成為超市，販售大包裝肉品、糖果、飲料、肉品、海鮮，以量制價推出平易近人商品，意外獲得民眾喜愛。

薛柔辰說，這是千葉首次進軍離島，圓頭這次引進大量千葉火鍋超市的商品，展開快閃超市活動，從7月1日起，預計持續2個月，除了超市外，還有線上訂購，千葉每週產地直送空運到金門，從7月1日起，金門鄉親不須再跨海，即可買到千葉火鍋美食。

除了千葉火鍋超市，圓頭也推出防疫廚房，精心研發一系列中西式宅家料理包，上市即熱銷的銷魂肉燥、漢堡肉、超大份量義大利麵、紅酒燉牛肉...等。

千葉火鍋金門快閃超市，開幕期間還有贈送活動，每日前20名，可獲贈防疫廚房料理包一份。

圓頭農牧企劃經理薛柔辰表示，千葉火鍋知名的湯底、原肉、海鮮，現在金門也吃的到。記者蔡家蓁／攝影
圓頭農牧企劃經理薛柔辰表示，千葉火鍋知名的湯底、原肉、海鮮，現在金門也吃的到。記者蔡家蓁／攝影
金門圓頭農牧食品與千葉火鍋超市合作，開啟為期兩個月的金門快閃店，將千葉火鍋多達50種以上商品直送金門。記者蔡家蓁／攝影
金門圓頭農牧食品與千葉火鍋超市合作，開啟為期兩個月的金門快閃店，將千葉火鍋多達50種以上商品直送金門。記者蔡家蓁／攝影
金門圓頭農牧食品與千葉火鍋超市合作，開啟金門快閃店，將千葉火鍋多達50種以上商品直送金門，吸引不少民眾前去採購。記者蔡家蓁／攝影
金門圓頭農牧食品與千葉火鍋超市合作，開啟金門快閃店，將千葉火鍋多達50種以上商品直送金門，吸引不少民眾前去採購。記者蔡家蓁／攝影

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