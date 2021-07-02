搶打莫德納明天的今天也來打 民眾怨排2小時還沒輪到

屏東縣獲中央撥補2萬1700劑莫德納疫苗，今天開打，上午一早，屏東縣立體育館的疫苗速打站大排長龍，綿延超過1公里，不少長者一早來「候位」，有民眾批，還有原訂明天的，今天也來打，加上之前沒有打的長輩，上午頓時湧入大批人潮，場面一團亂，屏東縣府也緊急宣布，此梯次僅先服務原訂的施打年齡層，即71、 72歲及原住民61、62歲長者，73歲以上長者則到7月6日第二梯次再施打，另行公告施打機制。

屏東市康伯伯說，他原本排定11點到12點打疫苗，一早9點多來，已經排到體育館尾端，現場秩序亂，後來問排隊的民眾才知道要找發號碼牌的人，他拿到900多號，中午前都還沒輪到他打。

屏東市林小姐說，她陪媽媽來打，媽媽原本的時段是10點打疫苗，但一到現場，亂成一團，有的不是今天打疫苗的都排隊來打了，現場也沒人員管控，後來反映，才開始發號碼牌，發號碼牌的工作人員被大家圍成一團。

林小姐說，現場還有之前沒有打疫苗的長輩，因為這批是打莫德納疫苗，大家統統都跑出來打了。屏東市里長們，縣府團隊在現場維持秩序，里港用大聲公跟大家說「抱歉！抱歉！」，現場緊急分流，請大家依規定，分流時段再來打疫苗，只要拿到號碼牌的今天都可以打得到。

屏東縣府指出，第二波大量疫苗施打的首日，因為天氣晴朗，太多長者對莫德納有比較高的施打意願，一早在各施打站就出現人潮，縣府本來比照上波的施打方式，仍依村里別，分流分批施打，未料，因為太多超過施打時間的73歲以上長者出現候位，現場混亂，屏東市速打站的醫護人員決定中午不休息，消化人潮。

屏東縣府表達歉意緊急開會滾動修正施打策略，今天下午起，所有施打站只為原訂71、72歲及原住民61、62歲的長者打疫苗，已超過施打時間73歲以上長者，一律改到7月6日下一波疫苗到達後再施打，縣府將另行公告施打機制。