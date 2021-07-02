業主如何面對疫調前空窗期？醫師：掌握資料名冊預想處置

7月12日餐飲業有可能微解封，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中鬆口「內用，不是完全不可能」，但為防確診疫調前出現空窗期，業者、主管單位要有即時因應的準備。醫師建議，商家應掌握員工班表、接觸者及消費者資料，預想處置、事先演練，萬一遇到陽性個案才能妥善因應。

指揮中心尚未說明商家應如何因對疫調前的空窗期？高雄市立小港醫院感染內科主治醫師張科建議大家還是應該下載台灣社交軟體，另外不管是夜市、店家或攤販，一定要執行QR Code，在夜市的入口應該要有QR Code設計，一旦夜市攤販有陽性的話，就可以追蹤到。

張科表示，商店業者應該先設想，如果你的員工出現陽性個案，我應該怎麼辦？可能其同事、一般人是不能戴N95口罩、保持社交距離，這時候就會被匡列，還包括跟他接觸的員工和家人，顧客也會被匡列。所以店家須先預想，對內和對外要如何處置？也許要被要求調閱監視器看接觸者是誰，這樣就能做一些事前的演練。萬一不幸碰到陽性個案，就可以有些時間做準備。

一旦開放在內用餐，是不是可以坐梅花座呢？張科說，因為目前還不是很清楚開放的方式，如果不能內用的話，當然就無梅花座問題，只能外帶；如果能內用，那人數限制是多少？管制人流要嚴格。

在同個空間，戴口罩的感染率高嗎？張科表示，像這個祖孫跟另外的個案，據描述在同一個空間時都有戴口罩，為什麼會另外有人被感染？很有可能是在談話中或是喝水時，金罩會拿下來，講話的時候可能也講的太激動，或口罩沒帶好。而且他不免會摸些物品，經過物品的傳播也是有可能的，所以有可能是口罩沒有帶好，口罩講的太厲害，或是口罩拿下來吃東西，或者是摸到共同的物品，都會導致傳染。Delta病毒的傳染力非常高，很容易經由很多媒介飛沫、空氣等狀況都有可能發生。

張科表示，有效防疫第一個還是要打疫苗，有接到通知的話就趕快去打，只有打疫苗才能夠有免疫力和保護力；第二口罩還是要戴，打完疫苗之後只是降低重症率，並沒有降保證一定不會感染，疫苗沒有百分之百，還是有個位數的人打了疫苗還是會感染；第三個還是要勤洗手，配合防疫政策，即便解封的話，還是危險的，人口密集聚集的地方還是少去。