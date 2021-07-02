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高市SBIR今天起受理申請 四大類別產業經發局優先審

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
資通行動去年申請SBIR，成功開發「Taxi雲端智慧叫車服務系統」，感謝高市府支持青創業者研發創新。圖／市府經發局提供
資通行動去年申請SBIR，成功開發「Taxi雲端智慧叫車服務系統」，感謝高市府支持青創業者研發創新。圖／市府經發局提供

高雄市政府地方產業創新研發推動計畫」（高雄市地方型SBIR）推動多年，培訓不少新創及中小企業，市府經發局表示，今年度申請案今天（7月2日）起開放至7月30日截止，特別簡化初審流程，只要提供提供「一頁式」計畫書即可，最高補助1百萬元。

經發局指出，110年高雄市地方型SBIR分為「創新技術」與「創新服務」兩大類，特別的是，今年受疫情衝擊最大的觀光、零售、百貨，以及5G AIoT（人工智慧物聯網）等「智慧科技」重點產業優先審核，凡設籍高雄市轄內中小企業皆可提案。

局長廖泰翔說，市府從民國97年起推動高雄市地方型SBIR，扮演引進外部創新力量的平台，藉由政府補助工具引導企業升級方向，今年更創新規劃「一頁式計畫構想、二階段計畫審查」簡化提案流程，幫助中小企業輕鬆跨越申請門檻，歡迎有好點子的在地企業提案。

高雄市經發局說明，110年高雄市地方型SBIR申請期間自即日起至30日截止，採用線上申請等防疫機制，可至(https://96kuas.kcg.gov.tw/sbir/)網頁查詢，或電洽07-222-7604諮詢。

高雄市 疫情 物聯網

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