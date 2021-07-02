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金門65歲以上長者莫德納疫苗開打 接種踴躍

中央社 / 金門縣2日電

金門縣政府今天起在4座大型接種站為65歲以上及具原住民身分55歲至64歲民眾施打莫德納疫苗，民眾接種踴躍，現場井然有序。縣府表示，持續爭取疫苗，民眾勿擔心疫苗不足。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情嚴峻，金門縣獲中央配發5040劑莫德納（Moderna）疫苗，昨天到位。

金門縣政府指出，為了方便65歲以上長者及具原住民身分55歲至64歲民眾施打，縣府在4個大型場館設置接種站，自今天起到4日，分區分時為民眾施打，避免擁擠，讓施打作業更流暢、順利。

金門縣長楊鎮浯上午到金城鎮金門縣立體育館視察，他肯定現場動線規劃完善、秩序良好，也樂見民眾施打意願高，並感謝衛生局及鄉鎮公所、村里長全力投入，讓長輩不但打得快、打得順，也打得安心。

金門縣政府這次施打莫德納疫苗對象，放寬到65歲以上民眾，除了縣立體育館、金寧中小學體育館、金湖體育館及金沙國中體育館4大場館外，衛生福利部金門醫院及烈嶼鄉衛生所，同時提供孕婦及重大傷病患者施打。

中央已同意核撥金門縣第2批、2660劑莫德納疫苗，預計8日送抵金門。楊鎮浯表示，希望能在這3天內完成對長輩的照顧，達到一定的疫苗覆蓋率；如有剩餘疫苗加上新配發的疫苖，再提供其他合約院所施打，請民眾不用擔心莫德納疫苗不足。

配合4大型接種站為長者施打莫德納疫苗，金湖、金寧、金沙公所並安排專車及專人到定點接送民眾來回。在金門縣立體育館，不少長者早早來到現場等候施打，有人在接種後說，一點都不痛，早早接種疫苗，比較安心。

現場醫護人員也不斷提醒長者不要揉壓接種部位，並請他們在現場休息觀察15分鐘再離去；醫護擔心長者忘記時間，還附上貼紙註明離開時間，貼在長者手背上，同時叮嚀他們返家後多喝水、多休息。

莫德納疫苗 金門 體育

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