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「小王子星球的樹」藏身左營綠園道 樹幹儲存大量水分

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
左營園道圓形廣場內栽種的主題樹。圖／高市水利局提供
左營園道圓形廣場內栽種的主題樹。圖／高市水利局提供

高雄市區鐵路地下化，騰空鐵路廊道成為綠園道，左營園道林木蒼翠，原有的樹木群中，原產於非洲的猢猻木十分亮眼，粗胖樹幹可以貯存大量水分，可說是沙漠中的旅人救星，總數約40棵。市府水利局說，除獨特的猢猻木外，左營園道保留原有喬木，另新植1300株喬木，綠蔭廊道適合單車漫遊或者悠閒散步。

綠園道從左營銜接至鳳山，全長15.37公里，尚未全線改造完工。左營園道是從明誠路至崇德路，不僅保有日據時期興建的島式月台與石板古道，沿線保留不少原本就矗立在公園內的高大喬木，猢猻木（樹）是其中一個樹種，從新莊一路分布至中華路。

水利局指出，施工團隊在左營園道的原「綠七」、「綠八」公園發現猢猻木，特意保存下來，這種樹屬於大型落葉喬木，成長高度可達22公尺以上，它與木棉、美人樹同宗。特別的是，猢猻木樹幹粗胖，貯存大量水分，最高可達數萬公升之多，沙漠旅人視為救星，又稱「旅人樹」。

樹木專家黃吉村說，台灣沒有沙漠地區缺水，所以樹木不會依據本能大量儲水求生存，猢猻樹的樹幹不會向國外那般「胖嘟嘟」，旗山圓潭與澄清湖棒球館附近也可看到。

此外，也有人說猢猻木是世界級奇樹，法國著名小說《小王子》描述，B612星球上有一種名為「猴麵包樹」生命力頑強，指的就是猢猻木，為不讓小小星球被樹木撐得爆裂，小王子天天勤奮剷除樹苗。

左營園道工程大致完工，園道廣場、車站周遭及路口等地，栽種樹徑大於30公分的主景樹，不同區域各有不同主題。

高大的猢猻木的樹身可儲存大量水源，沙漠旅人視為救星，又稱「旅人樹」，圖片中這棵樹位於東門路翠峰國宅前。圖／高市水利局提供
高大的猢猻木的樹身可儲存大量水源，沙漠旅人視為救星，又稱「旅人樹」，圖片中這棵樹位於東門路翠峰國宅前。圖／高市水利局提供
左營園道內自行車道旁的高大黑板樹。圖／高市水利局提供
左營園道內自行車道旁的高大黑板樹。圖／高市水利局提供

空鐵 鐵路地下化 非洲

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