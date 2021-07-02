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高雄72到74歲接種莫德納疫苗 長者：打到真好

中央社 / 高雄2日電

高雄市今天針對72到74歲長者施打莫德納疫苗，許多長者開心地說，「打到疫苗真好」。高雄市長陳其邁一早前往接種站視察，呼籲長者不用趕，有通知一定打得到。

高雄市今天起開放72歲到74歲長者施打新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）莫德納（Moderna）疫苗，高雄市政府設立社區接種站共47個站。

另外，約有149個基層診所及22家大型醫療院所也一起協助施打。2至4日下午4時到下午5時，再開放仍未施打疫苗的75歲以上長者補打。

高雄巨蛋接種站上午不斷有長者前來施打，74歲的黃老太太開心說，「打到疫苗真好！」不論是AZ或莫德納疫苗，她都願意施打，「全世界那麼多人都在打，沒什麼好怕的」。

陳其邁上午7時多就到靜思堂、巨蛋、莊敬國小、鳳山體育館等接種站檢視整備狀況，並向醫護、防疫人員致謝。

陳其邁提醒長者，務必按照通知時間、地點前往接種，但不用趕、也不用提早到，分流施打，有接到通知一定打得到。

高雄市衛生局表示，高雄市截至昨天為止，AZ疫苗到貨2萬1980瓶，以每瓶約可施打11劑計算，約24萬1780劑；莫德納疫苗到貨7萬8900劑。

衛生局指出，AZ疫苗截至昨天共施打23萬2094劑，使用率96%，其餘將供應第2劑接種。莫德納疫苗預期供不應求，昨天已接種約1萬2000多劑，預估今天將施打超過3萬劑，預計2天耗用量即可達50%以上。

莫德納疫苗 高雄市 衛生局

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