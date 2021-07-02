快訊

直播／環南市場增41例陽性！陳時中急赴現場臨時記者會

獨／喬友防疫旅館老闆認了！擔心大家衝出來通知「警鈴是測試」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄血液庫存亮紅燈！各血型初估只能維持三天用量

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄市血液庫存量告急，台灣血液基金會官網顯示，各血型血液庫存量都燈號亮起紅燈，高雄捐血中心初估，大約剩下3天的用量。圖／取自台灣血液基金會官網
高雄市血液庫存量告急，台灣血液基金會官網顯示，各血型血液庫存量都燈號亮起紅燈，高雄捐血中心初估，大約剩下3天的用量。圖／取自台灣血液基金會官網

疫情與豪雨影響，民眾捐血意願低，據台灣血液基金會官網顯示，高雄各類型血液庫存量皆亮起紅燈；高雄捐血中心初估，大約只剩3天的用量，陷入捉襟見肘的窘境。高雄捐血中心呼籲，民眾配合醫療人員指示，仍可照常捐血，鼓勵民眾踴躍捐血，也提醒民眾接種疫苗，14天後身體無異狀即可再前往捐血。

台灣血液基金會官網顯示，高雄市血液庫存量告急，A、B、AB、O型血液存量燈號皆為紅色，用量低於4天；高雄捐血中心初估，大約只剩3天的用量。

捐血室醫護人員表示，受疫情影響，自全國實施三級警戒以來，民眾配合政府防疫，減少外出，捐血意願也跟著下滑，高雄血庫存量，也都在偏低與急缺的情況擺盪。

捐血室醫護人員還說，除了疫情，豪雨也是影響民眾外出捐血的原因，再加上，疫情期間許多活動停辦，任何廠商提供捐血送餐券、小禮物等活動也跟著暫停，缺少捐血誘因。

高雄捐血中心表示，捐血是「醫療行為，非社交群聚」，只要配合防疫規範，依舊能安心前往捐血，同時提醒民眾，注射AZ疫苗，須暫緩14天後，無發燒及痠痛症狀，即可視身體狀況再前往捐血。

高屏澎東區共11處捐血站、室，分別為高雄8處捐血室，屏東、台東、馬公則各有一處捐血站；高雄捐血中心呼籲，民眾配合醫療人員指示，仍可照常捐血，鼓勵民眾踴躍捐血。

高雄各血型血液庫存量燈號亮起紅燈，僅能維持3天的使用量，存量急缺。記者陳弘逸／攝影
高雄各血型血液庫存量燈號亮起紅燈，僅能維持3天的使用量，存量急缺。記者陳弘逸／攝影
高雄各血型血液庫存量燈號亮起紅燈，僅能維持3天的使用量，存量急缺。記者陳弘逸／攝影
高雄各血型血液庫存量燈號亮起紅燈，僅能維持3天的使用量，存量急缺。記者陳弘逸／攝影

捐血中心 疫情 AZ疫苗

延伸閱讀

2021高雄龍眼蜂蜜評鑑出爐預購 具國產及清真雙重認證

長者接種打好打滿不打快！陳其邁：14天內暫勿捐血

滴滴皆辛苦！雲林大仁哥送千分滴雞精 挺醫護、邀捐血

解血荒！中捷明天號召員工、市民挽袖捐血

相關新聞

高雄血液庫存亮紅燈！各血型初估只能維持三天用量

受疫情與豪雨影響，民眾捐血意願低，據台灣血液基金會官網顯示，高雄各類型血液庫存量皆亮起紅燈；高雄捐血中心初估，大約只剩3...

屏東黑鮪量創13年來新高 批發價大跌漁民薪情壞

今年黑鮪魚汛期接近尾聲，全台黑鮪進貨最大的基地屏東東港漁港統計，至6月30日止共釣獲4367尾，較同期去年多出1460尾...

莫德納今起大規模開打 陳其邁發文網友回應「好順暢」

最新一批莫德納疫苗昨天到貨，高雄市今天起針對72歲至74歲長輩施打，長輩依據通知單地點接種疫苗。上午8點不到，高雄市長陳...

2021高雄龍眼蜂蜜評鑑出爐預購 具國產及清真雙重認證

高雄市農業局與田寮區農會昨天舉辦線上高雄龍眼蜂蜜評鑑，共有岡山、內門、田寮、阿蓮、橋頭、大樹、杉林等七區蜂農報名參加，經...

中油洩油汙染海岸 屏縣重罰300萬

中油大林廠外海卸油浮筒上月22日因管線破裂原油外洩，汙染屏東縣琉球鄉岸際與恆春鎮山海和紅柴坑間的海岸和漁港，海保署先以中...

高雄2社宅基地變更案 通過

高雄預計建8800戶社會住宅照顧弱勢，高雄市都市計畫委員會再通過兩處社宅基地變更案，將可為左楠地區增加1600戶社宅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。