高雄血液庫存亮紅燈！各血型初估只能維持三天用量

受疫情與豪雨影響，民眾捐血意願低，據台灣血液基金會官網顯示，高雄各類型血液庫存量皆亮起紅燈；高雄捐血中心初估，大約只剩3天的用量，陷入捉襟見肘的窘境。高雄捐血中心呼籲，民眾配合醫療人員指示，仍可照常捐血，鼓勵民眾踴躍捐血，也提醒民眾接種疫苗，14天後身體無異狀即可再前往捐血。

台灣血液基金會官網顯示，高雄市血液庫存量告急，A、B、AB、O型血液存量燈號皆為紅色，用量低於4天；高雄捐血中心初估，大約只剩3天的用量。

捐血室醫護人員表示，受疫情影響，自全國實施三級警戒以來，民眾配合政府防疫，減少外出，捐血意願也跟著下滑，高雄血庫存量，也都在偏低與急缺的情況擺盪。

捐血室醫護人員還說，除了疫情，豪雨也是影響民眾外出捐血的原因，再加上，疫情期間許多活動停辦，任何廠商提供捐血送餐券、小禮物等活動也跟著暫停，缺少捐血誘因。

高雄捐血中心表示，捐血是「醫療行為，非社交群聚」，只要配合防疫規範，依舊能安心前往捐血，同時提醒民眾，注射AZ疫苗，須暫緩14天後，無發燒及痠痛症狀，即可視身體狀況再前往捐血。