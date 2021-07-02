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屏東黑鮪量創13年來新高 批發價大跌漁民薪情壞

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東東港漁港至6月30日止共釣獲4367尾黑鮪，創13年來新高，但受疫情影響價格大跌，漁民感受不到豐收的喜悅。圖／東港區漁會提供
屏東東港漁港至6月30日止共釣獲4367尾黑鮪，創13年來新高，但受疫情影響價格大跌，漁民感受不到豐收的喜悅。圖／東港區漁會提供

今年黑鮪魚汛期接近尾聲，全台黑鮪進貨最大的基地屏東東港漁港統計，至6月30日止共釣獲4367尾，較同期去年多出1460尾，創13年來新高（2007年總數4453尾)，但受全球新冠肺炎疫情影響，餐廳無法用餐，觀光人潮近零，供需失衡，拍賣價在5月底一度創下平均每公斤149元歷史低價，6月因量少才上揚；漁民大嘆「黑金」身價暴跌，感受不到豐收的喜悅。

根據漁業署漁產交易網資料，東港漁港漁市場4月17日只有單尾黑鮪進港，拍賣價每公斤2000元，隨著進貨量增加，5月6日至14日在500元上下，也是往年水準，但15日全國警戒升至三級後開始崩落，5月28日甚至創下149元的歷史低價，一直在200元低價區徘徊，直到6月中因進貨量少，價格又回升到350元上下，最近幾天都只有個位數進貨。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸說，至6月30日止共釣獲4367尾，較同期去年多出1460尾，本是漁民的豐收年，但嚴峻疫情造成供需嚴重失衡，批發價直直落，進到尾聲才稍有好轉；黑鮪魚屬高價魚種，今年暴跌主因，是占市場大宗的餐廳不能用餐，家庭又以平價魚為優先，開發冷凍宅配市場又不敵平價魚種，少有人投入，市場供需失調，其它魚種也難逃價跌命運，期盼疫情陰霾儘快掃去，恢復往日人潮。

東港吳姓鮪延繩釣船東說，受疫情影響，部分船家停止作業，部分要支付漁工薪水和貸款，儘管出海一趟成本約20至30萬元，還是要出海才有錢賺，但批發市場價格低迷，加上政府的紓困補助，能少虧就謝天謝地了。

東港 疫情 漁民

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