莫德納今起大規模開打 陳其邁發文網友回應「好順暢」

最新一批莫德納疫苗昨天到貨，高雄市今天起針對72歲至74歲長輩施打，長輩依據通知單地點接種疫苗。上午8點不到，高雄市長陳其邁開始巡視市區多處接種站，隨後在臉書發文向醫護與防疫同仁說謝謝，發文引來網友回應，感謝市府安排得非常順暢。

7萬2千1百劑莫德納疫苗昨天上午送達高雄，昨天下午先針對75歲以上為接種長輩補打，今天起通知72歲至74歲長輩（原住民55歲以上）進行接種作業，全市共有47站疫苗接種站。

今早陳其邁率團隊巡視靜思堂、巨蛋、莊敬國小、鳳山體育館等地接種站，檢視整備狀況。陳其邁說，7點多，陸陸續續有72至74歲長輩前來，長輩到場，我們就開始施打，免預約、不等候、不群聚，將長輩服務好。