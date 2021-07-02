2021高雄龍眼蜂蜜評鑑出爐預購 具國產及清真雙重認證

高雄市農業局與田寮區農會昨天舉辦線上高雄龍眼蜂蜜評鑑，共有岡山、內門、田寮、阿蓮、橋頭、大樹、杉林等七區蜂農報名參加，經由嚴謹的檢驗及專業複評程序，有8名蜂農獲特等獎，29名蜂農獲頭等獎。即日起高雄首選評鑑蜜開放預購。

高雄市農業局表示，今年4、5月台灣受缺水之苦，但這樣的氣候卻未影響龍眼花盛開，讓今年採集的龍眼蜂蜜除了收成滿滿外，品質也是無可挑剔，一掃往年因氣候異常及暖冬造成龍眼花開花率不佳，無蜜可採的窘境。

農業局說，高雄市龍眼蜂蜜品質優異，經過國產龍眼蜂蜜評鑑的初、複評兩階段，通過CNS國家標準及抗生素、農藥殘留檢測，並就色澤、香氣、口感、純度等條件，嚴格把關，只有通過評鑑的龍眼蜂蜜，才能稱上高雄首選評鑑蜜，並使用蜂巢造型的專屬包裝上市。高雄市評鑑龍眼蜂蜜具有國產蜂蜜及清真認證雙重認證，且每瓶蜂蜜都可追溯來源，消費者可安心食用。

今年蜂蜜評鑑遇上嚴峻疫情，主辦單位田寮區農會在複評階段，採用線上複評以避免群聚。五位專業評審透過視訊方式熱烈討論後，才揭曉名單。獲得特等獎的8人為田寮區養蜂產銷班第1班何水泉；岡山區養蜂產銷班第1班朱先戊、林佳正；阿蓮區養蜂產銷班第1班王登陸、許有泰、王楚淞；大樹區養蜂產銷班第1班黃全民、尹平成。

高雄市農業局長張清榮表示，評鑑結果同步於高雄市政府農業局網站上公布，除了恭喜得獎者外，也感謝行政院農業委員會農糧署的輔導及大力支持。今年大崗山龍眼蜂蜜參加比利時2021國際風味品質評鑑(ITQI)，獲二星殊榮。今年度評鑑蜜將於高雄首選電商平台、SUPERBUY市集等上市，民眾不用出門也能購買，即日起高雄首選評鑑蜜開放預購。民眾可洽詢田寮、岡山、阿蓮、橋頭、大樹、內門及杉林區農會。

●高雄首選評鑑蜜訂購電話

田寮區農會07-6361501

岡山區農會07-6221241-185

阿蓮區農會07-6311141-30、54

橋頭區農會07-6116161-210

大樹區農會07-6565101-109、103

內門區農會07-6673737、6672161～5