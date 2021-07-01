澎湖接種踴躍 拚7月12日打完中央配發所有疫苗

澎湖縣民種踴躍，中央配發的疫苗預估至7月12日都能全數打完，澎湖縣長賴峰偉請民眾持續登記，他將和立委楊曜、縣議長劉陳昭玲再向中央爭取配發。

澎縣府表示，全縣獲中央配發2萬1000劑AZ劑苗，目前僅剩約5000劑。美國贈送的莫德納疫苗7140劑今已運抵澎湖，除第一階段配發的6020劑外，額外增加1120劑供第7類專案對象施打，下一階段2100劑預計7月8日配送。

縣府表示，目前全縣AZ餘劑，預定7月6日打完，明天起1至8類對象開始接種莫德納，估計12日前可全數打完。