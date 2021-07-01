快訊

所得稅進帳近6千億 3因素使營所稅年增逾5成

民眾黨真實黨員數曝光！ 黨費收入破千萬

澎湖接種踴躍 拚7月12日打完中央配發所有疫苗

聯合報 / 記者王昭月／澎湖即時報導
今天7140劑美方贈予的莫德納，運抵澎湖，圖／澎縣府提供
今天7140劑美方贈予的莫德納，運抵澎湖，圖／澎縣府提供

澎湖縣民種踴躍，中央配發的疫苗預估至7月12日都能全數打完，澎湖縣長賴峰偉請民眾持續登記，他將和立委楊曜、縣議長劉陳昭玲再向中央爭取配發。

澎縣府表示，全縣獲中央配發2萬1000劑AZ劑苗，目前僅剩約5000劑。美國贈送的莫德納疫苗7140劑今已運抵澎湖，除第一階段配發的6020劑外，額外增加1120劑供第7類專案對象施打，下一階段2100劑預計7月8日配送。

縣府表示，目前全縣AZ餘劑，預定7月6日打完，明天起1至8類對象開始接種莫德納，估計12日前可全數打完。

澎縣衛生局表示，莫德納疫苗1對約供15人接種，須置於攝氏零下20度以下冷凍，開封解凍後存於攝氏2度至8度冷藏，有效期限為28天。明起符合接種莫德納的第1至8類對象，可向三總澎湖分院、部立澎湖醫院、11間衛生所及5間合約診所預約接種，屆時依通知攜帶健保卡、身分證前往接種。

澎湖縣7月2日起為1至8類對象施打莫德納疫苗。圖／澎縣府提供
澎湖縣7月2日起為1至8類對象施打莫德納疫苗。圖／澎縣府提供

澎湖 莫德納疫苗 衛生所

延伸閱讀

德國規劃明年每人至少可打2劑疫苗 排除AZ疫苗

澎湖疫苗預約接種率低 明起開放1至8類別自選疫苗接種

澎湖縣莫德納只給1至6類含75歲以上長者及孕婦施打

還有1萬劑AZ疫苗 澎縣府建議符合資格民眾有疫苗就打

相關新聞

影／美濃疫苗施打站長者搶打莫德納 平均等2小時

高雄市今天下午開放75歲以上長者施打莫德納疫苗，美濃國中大型疫苗施打站今人潮滿滿，有民眾照安排時間來，卻因現場人太多，工...

澎湖馬糞海膽開採首日 有產地銳減到剩十分之一

澎湖馬糞海膽今天開放採收，產量銳減，出現滅絕危機；澎湖縣政府農漁局研判與年初寒害及藻類食物來源減少有，今年因產量稀少，每...

外洩原油汙染從琉球到墾丁 海保署和屏縣府重罰中油365萬

中油大林廠外海卸油浮筒上月22日因管線破裂原油外洩，先漂至屏東縣琉球鄉岸際，26日又波及屏東縣恆春鎮山海和紅柴坑間的海岸...

影／莫德納疫苗今開打 高雄各大接種站人潮湧現

高雄市獲中央分配共分12萬400劑莫德納疫苗，第一批疫苗今天先開放75歲民眾補打，明天再開放72至74歲長者施打，高市衛...

為離島醫事人員請命 陳玉珍：提3主決議獲朝野支持

為提升離島基層醫護人員士氣，金門立委陳玉珍今天表示，已在立法院審查紓困特別預算4.0之際，提出多項主決議，包括要求衛福部...

國民黨捐防疫物資給金門 呼籲中央趕快部署第二代疫苗

國民黨金門縣黨部主委石兆瑉今日率同幹部前往縣立體育館大型接種站，代表國民黨主席江啟臣捐贈防疫物資一批給金門縣政府，由縣長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。