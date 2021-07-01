澎湖接種踴躍 拚7月12日打完中央配發所有疫苗
澎湖縣民種踴躍，中央配發的疫苗預估至7月12日都能全數打完，澎湖縣長賴峰偉請民眾持續登記，他將和立委楊曜、縣議長劉陳昭玲再向中央爭取配發。
澎縣府表示，全縣獲中央配發2萬1000劑AZ劑苗，目前僅剩約5000劑。美國贈送的莫德納疫苗7140劑今已運抵澎湖，除第一階段配發的6020劑外，額外增加1120劑供第7類專案對象施打，下一階段2100劑預計7月8日配送。
縣府表示，目前全縣AZ餘劑，預定7月6日打完，明天起1至8類對象開始接種莫德納，估計12日前可全數打完。
澎縣衛生局表示，莫德納疫苗1對約供15人接種，須置於攝氏零下20度以下冷凍，開封解凍後存於攝氏2度至8度冷藏，有效期限為28天。明起符合接種莫德納的第1至8類對象，可向三總澎湖分院、部立澎湖醫院、11間衛生所及5間合約診所預約接種，屆時依通知攜帶健保卡、身分證前往接種。
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