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高雄輕軌大順二路大昌消防分隊段 7月3日起施工2天

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄輕軌二階工程往東推進，大順二路「大昌消防分隊至建興路」預計7月3日至4日施工兩天，副市長林欽榮（左一）視察前置作業。圖／捷運工程局提供
高雄輕軌二階工程往東推進，大順二路「大昌消防分隊至建興路」預計7月3日至4日施工兩天，副市長林欽榮（左一）視察前置作業。圖／捷運工程局提供

高雄輕軌二階工程往東推進，預定明天起進場進行標線前置作業，7月3日起在大順二路「大昌消防分隊至建興路」架設圍籬辦理老舊箱涵改建工程。今天下午，高市府副市長林欽榮視察工程範圍，要求工期從5天縮減為2天，務必讓施工的交通衝擊降至最低。

市府捷運工程局指出，此次施工路段長度468公尺，圍籬合計架設936公尺，延續先前大順一路「龍德路至博愛路」施工經驗，採用型鋼式圍籬，先在工廠內製作完成後再於現場吊裝，整體施工速度增加約3倍，可有效減少施工機具占用道路時間。

大順二路大昌消防分隊至建興路屬於工區D，原訂7月3日至8日施工。林欽榮表示，為避免衝擊施工路段交通，希望施工時間縮短為7月3日至4日，5天縮減至2天，另請捷運局、交通局及警察局交通大隊滾動檢討交通維持措施。

捷運工程局表示，此路段施工期可配合縮短至2天，施工期間民眾可利用鄰近東西向替代道路（九如路、覺民路、十全路、建工路、同盟路、建興路）及南北向替代道路（民族路、大昌路、正忠路）提早改道。此外，大順路段「自由路至河堤路」預計在7月10日至14日、大順路段「日全街至士良街」則是8月7至10日同樣會架圍籬施工。

捷運 替代道路 林欽榮

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