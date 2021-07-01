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莫德納疫苗明開打 楊鎮浯視察4大型接種站整備狀況

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯（左四）今天上午視察金城縣立體育館的大型接種站，與到場的金城鎮各里長加油合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（左四）今天上午視察金城縣立體育館的大型接種站，與到場的金城鎮各里長加油合影。記者蔡家蓁／攝影

中央配送的5040劑莫德納疫苗今天運抵金門，縣政府將從明起採雙軌制開打，縣長楊鎮浯今天在衛生局長李錫鑫等人陪同下，陸續前往各鄉鎮的四大型接種站視察，實地瞭解各接種站整備情形，他也呼籲民眾不管是莫德納，還是AZ的疫苗，請鄉親踴躍施打。

由於莫德納疫苗的保存期限較短，明天將再度啟用四鄉鎮大型接種站，縣政府採雙軌制，第一是在金城、金寧、金湖、金沙的四鄉鎮成立大型接種站，為地區65歲以上長者服務，烈嶼鄉則由衛生所專責。第二部分的施打對象為孕媽咪及第1-5類、第7類及第9類，至衛生福利部金門醫院預約。

楊鎮浯一早就陸續到金城、金湖、金沙及金寧4型大接種站視察整備工作情形，及實地現勘對於現場規劃動線、規劃很滿意，也感謝醫護人員、校護、村里鄰長、鄉鎮公所及警消人員，共同為守護金門淨土及鄉親健康而努力。　

楊鎮浯在受訪時表示，疫苗接種對於地區整個防疫是最重要一環，疫苗接種覆蓋率夠，對其整個防疫就會產生很大保障，也是一份重要工作。請鄉親按分配時段和地點，分區、分時前往，避免擁擠，讓施打作業更流暢、順利。

由於這次配發5040劑數量相當有限，楊鎮浯也說，如屆時不敷使用，請符合資格的鄉親不用擔心，7月8日後還有第二批莫德納疫苗2660劑會抵金，縣府也會持續爭取中央足額配給。如施打人潮超出預期，7月8日配送的疫苗，將會優先給未能本次施打的村里，且第二劑施打也會優先納入，請鄉親不用擔心。

楊鎮浯指出，地區從6月28日開始，已開放50齡以上的鄉親可施打AZ疫苗，適用人數約3萬多人，他再次呼籲鄉親不管是莫德納，還是AZ的疫苗，打疫苗對自身、對周邊、對金門都是一種保障，請鄉親踴躍施打疫苗。

金門縣衛生局說明，4大型接種站為金城縣立體育館、金寧中小學體育館、金湖體育館和金沙國中體育館分別由其鄉鎮衛生所和衛生局辦理，烈嶼則由烈嶼衛生所專責處理。其中金湖、金寧、金沙公所有安排專車、專人至定點接送長輩來回。

金門縣長楊鎮浯今天視察金城縣立體育館的大型接種站，慰勞工作人員辛勞。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯今天視察金城縣立體育館的大型接種站，慰勞工作人員辛勞。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯視察金湖小巨蛋體育館的大型接種站，期勉工作人員做好相關整備工作。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯視察金湖小巨蛋體育館的大型接種站，期勉工作人員做好相關整備工作。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（左三）今天視察金城縣立體育館的大型接種站，與金城鎮長李誠智（左二）、衛生局長李錫鑫（右二）等人討論相關流程。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（左三）今天視察金城縣立體育館的大型接種站，與金城鎮長李誠智（左二）、衛生局長李錫鑫（右二）等人討論相關流程。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯今天視察金湖小巨蛋體育館的大型接種站，慰勞工作人員辛勞。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯今天視察金湖小巨蛋體育館的大型接種站，慰勞工作人員辛勞。記者蔡家蓁／攝影

莫德納疫苗 衛生所 金門

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