莫德納疫苗明開打 楊鎮浯視察4大型接種站整備狀況

中央配送的5040劑莫德納疫苗今天運抵金門，縣政府將從明起採雙軌制開打，縣長楊鎮浯今天在衛生局長李錫鑫等人陪同下，陸續前往各鄉鎮的四大型接種站視察，實地瞭解各接種站整備情形，他也呼籲民眾不管是莫德納，還是AZ的疫苗，請鄉親踴躍施打。

由於莫德納疫苗的保存期限較短，明天將再度啟用四鄉鎮大型接種站，縣政府採雙軌制，第一是在金城、金寧、金湖、金沙的四鄉鎮成立大型接種站，為地區65歲以上長者服務，烈嶼鄉則由衛生所專責。第二部分的施打對象為孕媽咪及第1-5類、第7類及第9類，至衛生福利部金門醫院預約。

楊鎮浯一早就陸續到金城、金湖、金沙及金寧4型大接種站視察整備工作情形，及實地現勘對於現場規劃動線、規劃很滿意，也感謝醫護人員、校護、村里鄰長、鄉鎮公所及警消人員，共同為守護金門淨土及鄉親健康而努力。

楊鎮浯在受訪時表示，疫苗接種對於地區整個防疫是最重要一環，疫苗接種覆蓋率夠，對其整個防疫就會產生很大保障，也是一份重要工作。請鄉親按分配時段和地點，分區、分時前往，避免擁擠，讓施打作業更流暢、順利。

由於這次配發5040劑數量相當有限，楊鎮浯也說，如屆時不敷使用，請符合資格的鄉親不用擔心，7月8日後還有第二批莫德納疫苗2660劑會抵金，縣府也會持續爭取中央足額配給。如施打人潮超出預期，7月8日配送的疫苗，將會優先給未能本次施打的村里，且第二劑施打也會優先納入，請鄉親不用擔心。

楊鎮浯指出，地區從6月28日開始，已開放50齡以上的鄉親可施打AZ疫苗，適用人數約3萬多人，他再次呼籲鄉親不管是莫德納，還是AZ的疫苗，打疫苗對自身、對周邊、對金門都是一種保障，請鄉親踴躍施打疫苗。