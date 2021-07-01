影／美濃疫苗施打站長者搶打莫德納 平均要等2小時

高雄市今天下午開放75歲以上長者施打莫德納疫苗，美濃國中大型疫苗施打站今人潮滿滿，有民眾照安排時間來，卻因現場人太多，工作人員請他們晚點再來，沒想到過幾小時後人數依然很多，還要重新排隊，加上擔心長輩群聚危險，心情非常激動，差點跟工作人員吵起來。

高雄市秘書長楊明州、美濃區長鍾炳光、高雄市客委會主委楊瑞霞現場協助長輩動線，楊瑞霞更直接擔任現場公告人員，以客語提醒長者回家多喝水、安排長者照號碼到施打區打疫苗，講到聲音沙啞。楊明州表示，不少長者在施打AZ疫苗時觀望，擔心副作用，延到今天補打。

楊明州說，預計施打莫德納長者踴躍，昨緊急安排新設無障礙設施、動線，現場分成旗山區及美濃區2處動線，坐輪椅者在一樓等候、可行走者到二樓，沒想到長者擔心打不到疫苗，今天中午12時許就趕到現場排隊，出現不少未依施打時間到場的長者，後續公所緊急發放號碼牌，請長者照順序來施打。

古姓先生表示，因AZ疫苗有血栓風險，長輩較願意施打莫德納，母親、姑姑、姑丈今天1點多就先到現場登記，但因人數過多，工作人員請長輩先回家等候，古男聽後3時許趕到現場，先為長輩拿號碼牌，當時現場施打才100多號，但他拿到的號碼牌皆已接近400號，擔心晚上7點依然打不到疫苗。