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外洩原油汙染從琉球到墾丁 海保署和屏縣府重罰中油365萬

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
中油大林廠外海卸油浮筒上月22日因管線破裂原油外洩，先漂至屏東縣琉球鄉岸際，26日又波及屏東縣恆春鎮山海和紅柴坑間的海岸和漁港，卡在海岸礁岩間，中油雇用大量人力清汙，允諾4日前完成初步作業。記者潘欣中／翻攝
中油大林廠外海卸油浮筒上月22日因管線破裂原油外洩，先漂至屏東縣琉球鄉岸際，26日又波及屏東縣恆春鎮山海和紅柴坑間的海岸和漁港，卡在海岸礁岩間，中油雇用大量人力清汙，允諾4日前完成初步作業。記者潘欣中／翻攝

中油大林廠外海卸油浮筒上月22日因管線破裂原油外洩，先漂至屏東縣琉球鄉岸際，26日又波及屏東縣恆春鎮山海和紅柴坑間的海岸和漁港，中油允諾4日前完成初步作業；繼海保署26日以中油未及時清除造成汙染，依海洋汙染防治開罰最高額150萬元，屏東縣政府今天也分依海汙法開罰150萬元，依漁港法罰50萬元、漁業法罰15萬元；縣府和墾管處也委託學者調查琉球和墾丁兩地環境生態資源，琉球和恆春區漁會則調查漁業損失，事後全要求償。

海保署說，經過中油連日處理、在港口施放攔油索，恆春鎮山海漁港及紅柴坑漁港區內已無明顯油汙，汙染集中在恆春鎮山海和紅柴坑2漁港之間的岸際礁盤，要求中油加派人力，分區處理，希望盡快控制，中油允諾4日前完成初步清汙作業；海上部分，透過無人機偵照發現恆春山海公墓岸際仍有油汙，通報中油以2艘膠筏布設吸油棉索清除，26日即依海汙法開罰150萬元，若未依計畫執行清除，將按日連續開罰。

中油高雄外海外洩原油波及屏東恆春半島西海岸，地方不滿未及時攔阻遭油汙侵入，抨擊海洋委員會怠慢和疏失；海保署說，依行政院「重大海洋油汙染緊急應變計畫」分工，這次歸屬「非因海難事件」中「第一級」，由海岸管理機關、地方政府或港口管理機關負責應變，由屏東縣政府及墾管處主責應變，考量漏油事件汙染源為外海浮筒，影響範圍涉及高雄市及屏東縣，海委會基於中央主管機關立場於當日成立緊急應變中心，協調相關單位督導中油汙作業。

縣府說，中油對海上殘油油汙26日清晨汙染恆春鎮西海岸，應變中心成立後，中油到昨天出動雇用958名人力、75艘船及水上摩托車除汙，清出6.2噸廢棄物，定4日前初步清除；琉球小琉球、大福、杉福漁港及恆春鎮山海、紅柴坑漁港港區受汙染，今依漁港法開處最高50萬元罰鍰，汙染公告的琉球水產動植物保育區範圍生態棲息地部分，依漁業法裁處最高15萬元罰鍰，環保局也以中油未能掌控造成縣內環境汙染，依海汙法開罰150萬元。

現階段以除汙為主要工作，至於油汙對於環境生態和漁業損失部分，縣府和墾管處已分別委託中央大學和海生館學者，調查琉球和墾丁兩地環境生態資源，兩地區漁會則調查漁業損失，事後全要求償；墾管處說，油汙對國家公園區內珊瑚礁和海洋生物造成的傷害，事後需要調查和復育經費，會提出數據向中油求償。

中油大林廠外海卸油浮筒上月22日因管線破裂原油外洩，先漂至屏東縣琉球鄉岸際，26日又波及屏東縣恆春鎮山海和紅柴坑間的海岸和漁港，卡在海岸礁岩間，中油雇用大量人力清汙，中油允諾4日前完成初步作業。記者潘欣中／翻攝
中油大林廠外海卸油浮筒上月22日因管線破裂原油外洩，先漂至屏東縣琉球鄉岸際，26日又波及屏東縣恆春鎮山海和紅柴坑間的海岸和漁港，卡在海岸礁岩間，中油雇用大量人力清汙，中油允諾4日前完成初步作業。記者潘欣中／翻攝
中油大林廠外海卸油浮筒上月22日因管線破裂原油外洩，先漂至屏東縣琉球鄉岸際，26日又波及屏東縣恆春鎮山海和紅柴坑間的海岸和漁港，卡在海岸礁岩間，中油雇用大量人力清汙，中油允諾4日前完成初步作業。記者潘欣中／翻攝
中油大林廠外海卸油浮筒上月22日因管線破裂原油外洩，先漂至屏東縣琉球鄉岸際，26日又波及屏東縣恆春鎮山海和紅柴坑間的海岸和漁港，卡在海岸礁岩間，中油雇用大量人力清汙，中油允諾4日前完成初步作業。記者潘欣中／翻攝

中油 屏東縣政府 恆春

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