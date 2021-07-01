為離島醫事人員請命 陳玉珍：提3主決議獲朝野支持

為提升離島基層醫護人員士氣，金門立委陳玉珍今天表示，已在立法院審查紓困特別預算4.0之際，提出多項主決議，包括要求衛福部針對離島地區要加發防疫物資，防疫、績效等獎勵金也應提高，也請財政部針對離島醫事人員之各項收入適用費用率可按費用標準之120%計算，達到減稅紓困的目的，陳玉珍說，上述提案已獲得朝野黨團一致支持，均已順利三讀通過。

長期關心金門地區醫療問題的陳玉珍，深知醫護人員的痛苦，這次也利用審查紓困特別預算的機會，提出多項與金門地區醫護人員攸關的提案，期盼能藉此提振金門基層醫護士氣。

陳玉珍指出，新冠肺炎疫情持續延燒，全國醫療院所都繃緊神經，全心投入抗疫的行列，尤其在全國唯一零確診的金門地區，不僅醫護能量就比本島有差距，而相關所需投入的醫療防疫成本又遠比本島來的高，在支援快篩、施打疫苗，同時又要肩負地區看診的多重壓力下，離島醫事人員確實比本島醫事人員的壓力要來得大。

陳玉珍說，朝野立委不分黨派，均體諒醫護人員的辛勞，因此對相關提案均多表支持。她也利用這個機會，向朝野黨團幹部陳述離島基層醫護人員的艱辛，獲得大家一致的支持，而衛福部在陳玉珍積極溝通協調下最終也同意提案內容，因而得以順利三讀通過。