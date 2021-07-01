國民黨捐防疫物資給金門 呼籲中央趕快部署第二代疫苗
國民黨金門縣黨部主委石兆瑉今日率同幹部前往縣立體育館大型接種站，代表國民黨主席江啟臣捐贈防疫物資一批給金門縣政府，由縣長楊鎮浯代表接受，楊鎮浯感謝黨內先進捐輸金門防疫物資，並希望大家一起來投入防疫，將防疫做到滴水不漏，讓鄉親有一個健康的環境。
石兆瑉今天上午率同縣黨部副主委許玉昭、王添泉、莊嘉銘、李鍾靈等人前往體育館捐贈防疫物資一批，包含防護衣500件、快篩劑1170個、護目鏡2700個、防護面罩2600個。
楊鎮浯表示，這次疫情非常嚴峻，防疫工作已是全國的重中之重，台灣所有鄉親與所有機關團體組織任何單位都將防疫當作是第一要務，同時也都毫無保留的投入協助防疫，從地方政府的角度來說，所有協助地方政府一起來做好防疫工作的機關團體，不管是中央地方的部門，他都非常感謝。
他也表示，國民黨主席江啟臣也一直表達會替防疫的縣市尋求防疫物資的協助，在上次國民黨執政縣市的視訊會議上，也具體的統計了縣市的需求，協助各縣市的防疫物資，今天看到包含防護衣、防護眼罩等相關防疫設備運抵金門來，特別表示感謝。
石兆瑉感謝楊鎮浯在這次疫情嚴峻時刻，帶領縣府團隊為金門的防疫工作超前部署，守住金門這片淨土，維持零確診，讓居民能夠在艱困環境下安心健康的生活，鄉親感到無比驕傲。
石兆瑉也提到在台灣第一線為金門鄉親爭取資源的立委陳玉珍，為本黨及全國老百姓監督政府防疫工作。雖然現階段金門防疫仍是模範生，但強烈呼籲政府趕快部署二代疫苗，台灣本島疫情仍是嚴峻，尤其變種病毒肆虐，迅速達到全國疫苗接種高覆蓋率才是首要目標。
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